Surfista supera la amputación de un dedo del pie tras grave accidente y lidera el Circuito Nacional de Surf

El actual líder de la categoría Open del Circuito Nacional de Surf (CNS), Óscar Urbina Abarca, logró superar las secuelas de un grave accidente de tránsito ocurrido el año pasado en Jacó, cantón de Garabito, que estuvo muy cerca de alejarlo del deporte que tanto le apasiona.

Ocho meses después de aquel percance, el atleta dejó atrás su pesadilla y ahora se ilusiona con conquistar por primera vez el título nacional, además de cumplir su sueño de volver la Selección Nacional y representar al país en competencias internacionales.

Actualmente, Urbina lidera la categoría Open del CNS con 3.885 puntos, seguido por Sam Reidy con 2.873 y Andreas Schneider con 2.805, cuando solo restan dos fechas para la conclusión del campeonato, según indicó el periodista Luis Castrillo, de la agencia Servicios Periodísticos Globales.

La penúltima competencia se llevará a cabo del 12 al 14 de junio en Playa Dominical, donde los ganadores de cada categoría obtendrán 1.500 puntos. La última parada será en Playa Hermosa de Garabito, del 10 al 12 de julio, y en esta fecha los vencedores sumarán 2.000 puntos.

Óscar se muestra ilusionado y asegura que, tras sufrir el accidente, aprendió a luchar y a no darse por vencido ante las dificultades de la vida.

“El año pasado pintaba como la mejor temporada de mi carrera deportiva, me sentía muy fuerte al temporada, pero todo cambió cuando un vehículo impactó la motocicleta en la que viajaba y me ocasionó varias lesiones. Fue muy duro porque sentía que podía ser mi año, pero Dios sabe por qué hace las cosas”, comentó Urbina.

Óscar Urbina no se dio por vencido

El incidente no solo lo apartó del campeonato, sino también del surf y de los objetivos que se había trazado.

“El golpe en mi pierna izquierda fue tan fuerte que sufrí la ruptura de un ligamento y el tendón, además de la amputación de un dedo de mi pie izquierdo. Estuve ocho meses sin realizar ninguna actividad física, pero me aferré a Dios y a mi fe para regresar con más ganas que nunca”, relató Urbina.

De acuerdo con el surfista, el apoyo de sus familiares y amigos fue fundamental para superar aquel difícil proceso que lo mantuvo internado en el Hospital México y durante el cual incluso llegó a pensar que no volvería a surfear.

“Fueron momentos muy duros. A veces el ánimo decae, pero siempre he tenido a mi lado personas que me transmiten buena energía e incluso me han tendido la mano en los momentos más difíciles. Ese apoyo siempre es importante cuando aparecen las adversidades en nuestra vida”, aseguró Urbina.

Óscar Urbina cuenta en su palmarés con dos títulos de campeón en la categoría Boys del CNS, además de un campeonato centroamericano en esa misma división, obtenido en Panamá en 2014. Sin embargo, aún tiene pendiente conquistar el título nacional en la categoría Open.

El surfista, de 26 años, también ha conseguido importantes triunfos en competencias de la Asociación Latinoamericana de Surf (ALAS). Asimismo, ha integrado en varias ocasiones la Selección Nacional de Costa Rica en torneos disputados en California (Estados Unidos), Japón, Portugal y El Salvador.