Puro Deporte

Surfista supera la amputación de un dedo del pie tras grave accidente y lidera el Circuito Nacional de Surf

El surfista estuvo ocho meses sin competir tras ser impactado por un vehículo mientras viajaba en su motocicleta

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Por Juan Diego Villarreal
Óscar Urbina Surfista Líder del Circuito Nacional de Surf 2026 2 de junio del 2026 Fotografías: Óscar Urbina
El surfista Óscar Urbina, líder del Circuito Nacional de Surf, es oriundo de Puerto Viejo, Limón. (Fotografías: Óscar Urbina /La Nación)







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Óscar Urbina AbarcaCircuito Nacional de SurfLíder de la temporada 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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