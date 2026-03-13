Puro Deporte

Con solo 12 años defiende el liderato en tres categorías del Circuito Nacional del Surf

Atleta limonense enfrentará la segunda fecha del Circuito Nacional en Santa Teresa de Cóbano, Puntarenas

Por Juan Diego Villarreal
Mikela Castro 11 años Mundial de Surf en El Salvador 6 de setiembre del 2025 Cortesía Federación de Surf
Mikela Castro entrenó en diferentes oleajes, del país, para adaptarse a la ola lenta de Santa Teresa de Cóbano, en Puntarenas. (La Nación/Cortesía Federación de Surf)







