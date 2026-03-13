Con solo 12 años defiende el liderato en tres categorías del Circuito Nacional del Surf

Mikela Castro entrenó en diferentes oleajes, del país, para adaptarse a la ola lenta de Santa Teresa de Cóbano, en Puntarenas.

Apenas tiene 12 años, pero la joven limonense Mikela Castro Bolívar defenderá el liderato en tres categorías diferentes en la segunda fecha del Circuito Nacional de Surf Banco Lafise, en su temporada 2026.

La talentosa atleta hizo historia en la primera jornada del campeonato en Playa Cocles, Limón, al ganar la categoría élite. Además, se dejó el primer lugar en las modalidades Sub-18 y Sub-14.

Este fin de semana afrontará el desafío de mantenerse en la prmera posición durante la segunda jornada, que inicia este viernes 13 de marzo en Santa Teresa de Cóbano, Puntarenas,una de las olas más reconocidas del país y escenario donde buscará seguir escribiendo historia en el surf costarricense.

“Estuve entrenando muchas maniobras mayores e innovadoras. También he trabajado mucho mi mentalidad y el manejo del estrés por agarrar una ola cuando empieza el heat. Tengo que esperar la mejor, porque mi papá me dice que la mejor siempre va a la mejor ola”, explicó Castro.

La líder del ranquin también enfocó su preparación en la lectura de las condiciones del mar y en el manejo de los tiempos durante las mangas, aspectos clave en la competencia.

“Sé que es una ola súper diferente. Santa Teresa es más lenta, muy parecida a Playa Hermosa. Estas condiciones me van muy bien y la verdad me gusta mucho competir ahí”, agregó Castro.

Mikela no solo apunta a mantener el liderato en la categoría élite, sino que también tiene objetivos claros en otras divisiones del campeonato.

“Quiero ganar las categorías menores y hacer mi mayor esfuerzo en Open. Si puedo también ganarlas, sería muy bueno. También deseo ir al mundial y dar lo mejor de mí. No será fácil y además es físicamente muy demandante”, declaró Castro.

La joven atleta intensificó su preparación con entrenamientos en distintas mareas y playas del país, además de trabajo físico y análisis técnico que le permitan seguir evolucionando en su surfing.

“En las últimas semanas me esforcé enfrentando diferentes oleajes y mareas en varias playas. Estuve trabajando aspectos físicos y patinando, así como haciendo análisis de video y cada vez mejorando más”, concluyó. Castro

La segunda fecha del Circuito Nacional de Surf reunirá nuevamente a los mejores exponentes del país, donde Mikela Castro buscará seguir escribiendo su historia en el surf nacional.