Mikela Castro no deja de hacer historia en el surf costarricense

La niña Mikela Castro sigue rompiendo récords en el surfing costarricense, con apenas 12 años

Por Juan Diego Villarreal
Mikela Castro Bolívar Surfista Primera fecha del Circuito Nacional de Surf 15 de febrero del 2026 Fotografía: Fabián Sánchez
Mikela Castro Bolívar ganó en la primera fecha del Circuito Nacional de Surf, las categorías Sub 14, Sub 18 y Open femenina. (La Nación/Fotografía: Fabián Sánchez)







