Mikela Castro no deja de hacer historia en el surf costarricense

Mikela Castro Bolívar ganó en la primera fecha del Circuito Nacional de Surf, las categorías Sub 14, Sub 18 y Open femenina.

La surfista Mikela Castro Bolívar, de tan solo 12 años, se convirtió en la gran protagonista de la primera fecha del Circuito Nacional de Surf (CNS) 2026, disputada en Playa Cocles, Limón

Mikela hizo historia al convertirse en la surfista más joven en ganar una fecha del circuito en la categoría Open (mayor), en las 26 ediciones del campeonato nacional. Además, se dejó el primer lugar en las modalidades Sub-18 y Sub-14, en la jornada inaugural.

Mikela, de esta forma, continúa marcando una época en el surfing femenino costarricense, pues hace dos años fue seleccionada nacional mayor con solo 10 años.

“El arranque de la temporada 2026 es muy bueno para los planes que tengo de revalidar los títulos obtenidos en la temporada anterior. Comenzar de esta manera, con tres primeros lugares, me llena de mucha satisfacción para seguir entrenando duro y mantenerme en un nivel muy alto”, explicó Castro.

La joven surfista aseguró estar muy contenta por haber ganado en la categoría Open y ahora confía en poder seguir compitiendo a un alto nivel.

“Este inicio del campeonato es maravilloso porque me llena de mucho optimismo, pensando en las próximas fechas del circuito. Desde hace varios años, el nivel de las chicas que compiten ha venido creciendo mucho; por esa razón, tengo que estar muy bien preparada”, añadió Castro.

Mikela comentó que, tras sus victorias, ahora solo queda plantear una buena estrategia para las siguientes fechas del Circuito Nacional, siempre buscando mantenerse en la cima y sumar puntos.

Mike Castro, padre y entrenador de Mikela, destacó el nivel de su hija al competir con atletas de mayor edad.

“Este es un logro enorme, en vista de que se trata de una niña muy joven que debió competir contra rivales de más edad, lo cual representaba para ella un obstáculo adicional que debía superar. Para todo el equipo que trabaja junto a ella, es un paso muy gratificante”, manifestó el orgulloso padre.

La próxima fecha del Circuito Nacional de Surf 2026 se llevará a cabo del 13 al 15 de marzo en Santa Teresa de Cobano, en la provincia de Puntarenas.