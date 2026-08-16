Surf femenino costarricense avanza a cuartos de final en torneo internacional en Playa Hermosa

Leilani McGonagle ganó su heat con un surfing muy sólido y avanzó a los cuartos de final del evento internacional de la Liga Mundial de Surf, que se realiza en Playa Hermosa, Garabito.

Las surfistas costarricenses Rachell Agüero y Leilani McGonagle se clasificaron a los cuartos de final del torneo de la serie de calificación de la Liga Mundial de Surf (QS-2000), que se lleva a cabo en Playa Hermosa de Garabito, provincia de Puntarenas.

Agüero, medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y bicampeona del Circuito Nacional de Surf, junto con McGonagle, atleta olímpica en París 2024, demostraron un buen nivel en sus respectivas presentaciones y quedaron a dos heats de avanzar a la gran final.

Rachell Agüero se quedó con el primer lugar gracias a una puntuación de 11,05, producto de su gran confianza y una buena escogencia de las olas.

La costarricense Rachell Agüero demostró mucha seguridad en sus maniobras y se clasificó a los cuartos de final del evento al ganar su heat. (JOHN DURAN/John Durán)

“Competir en el país siempre es especial para mí, así que quiero aprovechar esa energía en cada heat para buscar un buen resultado. Estoy muy agradecida con todas las personas que estuvieron en la playa dándome ánimo”, expresó Agüero mediante un comunicado de prensa de la organización.

Por su parte, Leilani McGonagle, quien fue la vencedora de la cuarta serie con una calificación de 14,74, aseguró tener buenas sensaciones para el cierre del evento.

“Estuve entrenando mucho, tengo tablas buenas y me siento con mucha confianza de cara a la final. Quiero demostrar todo lo que he venido trabajando porque, obviamente, mi meta es ganar”, afirmó McGonagle.

El estadounidense Jeff Schilling vuela por los aires al no poder completar su maniobra debido al fuerte oleaje de Playa Hermosa. (JOHN DURAN/John Durán)

McGonagle ocupa la casilla 13 de la QS-WSL en la división de Norteamérica, con 1.060 puntos. Un triunfo en Playa Hermosa le permitiría mejorar su posición en el ranquin, ya que el torneo en suelo tico otorga 2.000 puntos a los vencedores.

En los cuartos de final, Agüero se enfrentará a Story Martínez, de Puerto Rico, mientras que McGonagle lo hará contra Alana López de los Estados Unidos.

El denominado Garabito Surf City Pro llegó a su penúltimo día de competencia y vio cómo Costa Rica se quedó sin representación masculina, luego de las eliminaciones de Carlos Muñoz, Jason Torres, Darshan Antequera, Sam Reidy y Maykol Torres.

Para el jacobeño Carlos Muñoz fue emocionante competir en casa, pero lamentó no poder llegar a la final del evento tras quedar eliminado en la tercera ronda.

Los aficionados costarricenses llegaron con banderas para apoyar a los surfistas locales en el evento internacional en Playa Hermosa. (JOHN DURAN/John Durán)

“Traté de hacer un heat muy estratégico porque tomé dos olas para tratar de avanzar. Para mí, competir en casa siempre es muy bonito porque se siente muy buena energía de parte de todo el público”, expresó Muñoz.

En el caso de Darshan Antequera, campeón continental del torneo ALAS Global Tour 2025, tampoco pudo meterse en los cuartos de final, a pesar de una buena presentación en el evento.

“Hice mi mejor trabajo, creo en Dios y sé que tiene un plan para uno. En todo momento dejé todo en manos del Señor, di todo lo mejor, pero lamentablemente no pudimos avanzar”, manifestó Antequera.

El Garabito Surf City Pro es organizado por el Grupo ACOS, con el apoyo del Banco LAFISE, la Municipalidad de Garabito y la iniciativa Garabito Ciudad Deportiva.

El jacobeño Carlos 'Cali' Muñoz demuestra todo su talento y experiencia al ejecutar un aéreo. Sin embargo, no le alcanzó para avanzar de ronda. (JOHN DURAN/John Durán)