Puro Deporte

Surf femenino costarricense avanza a cuartos de final en torneo internacional en Playa Hermosa

Las surfistas costarricenses Leilani McGonagle y Rachell Agüero se clasificaron para el último día de competencias en Playa Hermosa

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
WORLD SURF LEAGUE Garabito Surf City Pro
Leilani McGonagle ganó su heat con un surfing muy sólido y avanzó a los cuartos de final del evento internacional de la Liga Mundial de Surf, que se realiza en Playa Hermosa, Garabito. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Leilani McGonagleRachell AgüeroLiga Mundial de SurfPlaya Hermosa Jacó
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.