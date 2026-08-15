Puro Deporte

Entre bromas de cumpleaños y buen surfing transcurrió fecha de la Liga Mundial en Playa Hermosa

La segunda jornada de la fecha QS-2000 de la Liga Mundial de Surf dejó a cinco costarricenses en la segunda ronda

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
WORLD SURF LEAGUE Garabito Surf City Pro QS2,000 Men's Event Playa Hermosa, Garabito - Costa Rica
Sam Reidy recibe un huevo en la cabeza de la surfista Leilani McGonagle, como broma, tras cumplir años este viernes. Junto a ellos la también surfista Lía Díaz (izq.). (JOHN DURAN/John Duran)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Liga Mundial de SurfPlaya HermosaSegunda jornadaCarlos Cali MuñozSamuel Reidy
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.