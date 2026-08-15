Entre bromas de cumpleaños y buen surfing transcurrió fecha de la Liga Mundial en Playa Hermosa

Sam Reidy recibe un huevo en la cabeza de la surfista Leilani McGonagle, como broma, tras cumplir años este viernes. Junto a ellos la también surfista Lía Díaz (izq.).

El surfing costarricense mantiene a cinco de sus atletas en la llave principal de la Serie de calificación de la Liga Mundial de Surf en su evento QS-2000, que se lleva a cabo en Playa Hermosa de Garabito, provincia de Puntarenas.

Durante la segunda jornada, los ticos Jason Torres, Darshan Antequera, Maykol Torres, Carlos Cali Muñoz y Sam Reidy lograron avanzar a la ronda de 32 competidores, a solamente dos etapas de la final.

En el caso de Sam Reidy, ocupó el primer lugar del heat 3, con 13,05 puntos. En la programación de este sábado 15 de agosto deberá enfrentarse al chileno Manuel Selman, al mexicano Jhonny Corzo y al también costarricense Maykol Torres.

El costarricense Noemar McGonagle, pese a su esfuerzo, quedó fuera de la competencia internaconal, que se desarrolla en Playa Hermosa de Garabito, Puntarenas. (JOHN DURAN/John Duran)

Reidy cumplió años este viernes. Su novia, la también surfista Lía Díaz, junto con Leilani McGonagle, le jugaron una broma al estrellarle un huevo en la cabeza como felicitación, después de ganar su serie.

Por su parte, Maykol Torres triunfó en el heat 8, con 10,90 puntos, dejando fuera a sus compatriotas Óscar Urbina y Axel Castro, así como al estadounidense Hayden Rodgers.

Mientras tanto, Jason Torres ocupó el segundo puesto del heat 9, resultado positivo que, según explicó, se produjo gracias al buen manejo de la presión y “el apoyo de todos los aficionados locales”, dijo Torres, mientras su hijo Jaziel Torres, de 13 años quedó eliminado.

“Ahora vamos con todo para la parte que sigue. Invito a la gente a que venga al evento para apoyarnos y que el título se quede en casa”, destacó Torres, mediante un comunicado de prensa del Grupo ACOS.

Asimismo, Carlos Cali Muñoz logró el primer lugar de su heat 13, con 12 puntos. Por su parte, Darshan Antequera acabó en el segundo puesto del heat 16, con 11,05 puntos, y también avanzó sin mayores problemas.

“Competir este circuito en nuestra casa, con nuestras olas y nuestra gente, definitivamente ayuda bastante. Me siento muy feliz. Aunque también hay un nivel de presión porque la gente tiene altas expectativas. Trato de canalizarlo todo de forma positiva. Mi objetivo es ganar en casa, con nuestra gente”, manifestó Antequera.