Puro Deporte

Diez costarricenses destacan en el inicio de la Liga Mundial de Surf en Playa Hermosa

La primera jornada del QS 2000 de la World Surf League (WSL), en la rama masculina, dejó buenos resultados para Costa Rica

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Por Juan Diego Villarreal
WORLD SURF LEAGUE Garabito Surf City Pro QS2,000 Men's Event Playa Hermosa, Garabito - Costa Rica
El campeón del Circuito Nacional de Surf Óscar Urbina retó a la gravedad con este gran aéreo en Playa Hermosa, Garabito. (JOHN DURAN/John Durán)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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