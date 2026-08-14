Diez costarricenses destacan en el inicio de la Liga Mundial de Surf en Playa Hermosa

El campeón del Circuito Nacional de Surf Óscar Urbina retó a la gravedad con este gran aéreo en Playa Hermosa, Garabito.

El surfing costarricense se hizo sentir en la jornada inaugural de la primera fecha del QS 2000 de la World Surf League (WSL), que inició este jueves en Playa Hermosa, Garabito.

Un total de 10 ticos avanzaron a la segunda ronda, donde se instalan los mejores 64 participantes del evento, demostrando su talento y sacando provecho del conocimiento del oleaje en el llamado Estadio Nacional del surf, en Playa Hermosa.

El actual campeón del Circuito Nacional de Surf, Óscar Urbina, y Darshan Antequera, campeón del ALAS Tour 2025, dieron un paso al frente, al igual que Noemar McGonagle, quien regresó a la competencia internacional.

Noemar McGonagle disfrutó de la primera jornada de QS 2000 de la Wolrd League en Playa Hermosa, Jacó. Avanzó a la seguda fase y compartió con un atrevido perrito. (JOHN DURAN/John Durán)

“Nosotros estamos demostrando con estos resultados que los ticos tenemos buen nivel para ganar este evento y esperemos que así sea. Fue un arranque muy prometedor”, expresó Urbina mediante un comunicado de prensa de la organización.

A ellos se unen el oriundo de Playa Tamarindo, Malakai Martínez, y el infantil Jaziel Torres, de solo 13 años, quien, junto a su padre, Jason Torres, también logró su boleto a la siguiente ronda, entre los mejores de la competencia varonil.

“La verdad, estoy muy satisfecho con el trabajo que hice en el primer día del evento. Este resultado me tiene muy motivado para seguir adelante, demostrando que los deportistas de Costa Rica tenemos la calidad suficiente para sobresalir en pruebas como estas, donde vienen los mejores exponentes del mundo”, expresó Jaziel.

Malakai Martínez demostró un gran nivel en la primera ronda y se lució ante los asistentes al evento en Playa Hermosa. (JOHN DURAN/John Durán)

El contingente nacional lo completan Noah Melgar, Maykol Torres, Cedric McCrackin y Tomás Pathenay, quienes también se impusieron en las difíciles condiciones del oleaje en la zona de Playa Hermosa, Garabito.

“Me siento feliz de haber podido avanzar. Las condiciones están superlindas, un poco difíciles, pero se logró hacer el trabajo, encontrando dos muy buenas olas. La mayoría fueron de izquierda, con un par de maniobras de backside”, relató Pathenay.

La organización del evento a cargo de Grupo ACOS con el respaldo del Banco LAFISE y la Municipalidad de Garabito tendrá este viernes su segunda jornada desde las 7 a. m.

Las banderas de Costa Rica se hicieron notar en Playa Hermosa. Garabito, donde los aficionados llegaron a apoyar a los surfistas nacionales. (JOHN DURAN/John Durán)