Excampeón nacional y su hijo representarán a Costa Rica en torneo internacional de surf

Jaziel Torres y su padre, Jason Torres (der.), esperan ser protagonistas en su “patio” este fin de semana, durante el torneo de la Liga Mundial de Surf que se realizará en Playa Hermosa, en el cantón de Garabito.

El excampeón del Circuito Nacional Jason Torres no solo volverá a competir en un evento internacional en su natal Jacó, Puntarenas, sino que también lo hará en compañía de su hijo y actual seleccionado nacional, Jaziel Torres.

Ambos tomarán parte en la parada de la Serie de Calificación de la Liga Mundial de Surf (QS-WSL, por sus siglas en inglés), que se llevará a cabo del jueves 13 al domingo 16 de agosto en Playa Hermosa, en el cantón de Garabito.

Jason, quien logró dos campeonatos nacionales, así como un título en la categoría júnior del Mundial Panamericano disputado en Perú en 2006 y un segundo lugar en esa misma competencia en Brasil en 2010, heredó a su hijo la pasión por “correr olas”.

“Es todo un honor estar en la competencia con mi hijo porque siempre he tratado de transmitirle el amor por este deporte desde los primeros años. Es un chico muy disciplinado que tiene un gran futuro”, comentó Torres en un comunicado enviado por Grupo ACOS, organizador del evento.

Jason explicó que siempre ha intentado que su hijo conozca los secretos de las olas y pueda sacar provecho de competir en Jacó, donde ha vivido toda su vida.

“Uno como mentor trata de enseñarle desde las estrategias para tomar la mejor ola hasta maniobras atrevidas para sumar la mayor cantidad de puntos. En este torneo internacional que se viene, espero que ambos podamos llegar lo más lejos posible para dejar el nombre del país lo más alto posible”, relató el padre.

Por su parte, Jaziel Torres, con apenas 13 años, ya recibió su primer llamado para integrar una Selección Nacional que representará a Costa Rica en el Campeonato Mundial Júnior, que se disputará del 4 al 13 de setiembre en El Salvador.

“Mi papá es una gran guía. Entreno con él para sacar las mejores enseñanzas de su gran cantidad de experiencia en muchos escenarios nacionales e internacionales. Es un lujo tener a un maestro así a la mano, con la disposición de darte un buen consejo a cada instante”, comentó.

Condiciones ideales del oleaje

De acuerdo con la organización del evento, a cargo de Grupo ACOS con el respaldo del Banco LAFISE y la Municipalidad de Garabito, mediante su iniciativa Garabito Ciudad Deportiva, las condiciones climáticas serán óptimas para la competencia.

Diego Naranjo, asesor técnico de Grupo ACOS, explicó que el oleaje del primer día será un swell —oleaje originado en alta mar por tormentas, sistemas de baja presión o vientos fuertes— de tamaño moderado, algo habitual en Playa Hermosa, tradicionalmente reconocida por sus olas de mayor período y fuerza.

El también entrenador indicó que durante los cuatro días de competencia se espera que el oleaje pueda “sacar” lo mejor de los competidores.

“Para el último día, el 16 de agosto, habrá condiciones bastante favorables para la competencia, con olas muy surfeables y direcciones suroeste. Eso hace que los picos en Playa Hermosa rompan hacia ambos lados, aunque un poco más a la derecha”, declaró Naranjo.

En el QS-WSL de Playa Hermosa participarán surfistas de Chile, Perú, Puerto Rico, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Bélgica, Brasil, Colombia, Alemania, Finlandia, Francia, Israel, México, Panamá, Suecia, Uruguay, Venezuela y, por supuesto, Costa Rica.