Puro Deporte

Excampeón nacional y su hijo representarán a Costa Rica en torneo internacional de surf

Playa Hermosa de Garabito recibirá un evento internacional de surf, donde un padre y su hijo competirán por Costa Rica

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Por Juan Diego Villarreal
Jaziel Torres Jason Torres Surfistas Liga Mundial de Surf Jacó, Puntarenas 11 de agosto del 2026 Fotografía: Merari Jiménez
Jaziel Torres y su padre, Jason Torres (der.), esperan ser protagonistas en su “patio” este fin de semana, durante el torneo de la Liga Mundial de Surf que se realizará en Playa Hermosa, en el cantón de Garabito. (Fotografía: Merari Jiménez/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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