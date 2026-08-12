Stacy Montero, esposa de David Guzmán, estuvo en ‘¿Quién quiere ser millonario?’: vea cómo le fue

Stacy Montero está contenta por haber sido parte de '¿Quién quiere ser millonario?' junto a sus tres hijos, en el especial del Día de la Madre.

En el especial de Día de la Madre del programa ¿Quién quiere ser millonario?, de Teletica, participó Stacy Montero, quien es la esposa del futbolista de Saprissa, David Guzmán.

¿La vio? ¿Cómo le fue? No es una de las participantes que se sentaron en la silla caliente frente a Édgar Silva, sino que Stacy se encargó de ser el rostro del espacio en las redes sociales del programa.

En la cuenta de Instagram de ¿Quién quiere ser millonario? ella apareció en primera instancia contando qué es lo que más le gusta de ser la mamá de sus tres hijos, Gianna, Níkolas y Maximiliano.

Stacy Montero, esposa del futbolista David Guzmán, participó en el especial del Día de la Madre.

“Es que puedo estar con ellos la mayoría del tiempo y que cuando algo no tan bonito o feo les pasa me buscan para ser su lugar seguro. Me siento millonaria cuando por ejemplo vamos caminando y se encuentran una flor y me la traen, para mí eso es súper especial”, comentó Stacy Montero.

Contó que cuando va y los apoya en sus deportes favoritos, tiene un sentimiento de que está viva, orgullosa y, que para ella, esos sentimientos especiales significan todo.

“Yo creo que para las mamás ver a nuestros hijos crecer y hacer lo que más aman es un regalo definitivamente invaluable”.

Luego salió en un corto, que ella misma denominó como “mamá gallina”, porque motivó a sus retoños a aparecer en cámaras junto a ella, bailando, en una experiencia inolvidable para los cuatro.

En otra aparición en las redes sociales del programa, Stacy Montero interactuó presentando una trivia, con esta pregunta: ¿Cómo se llama la mamá de Kevin en la película Mi pobre Angelito?

De inmediato, presentó las opciones para participar eligiendo la respuesta correcta:

Opción A: Margareth

Opción B: Catherine

Opción C: Sara

Opción D: Erin

Para ver si adivinó, usted lo sabía o que no se quede con la duda, la mamá de Kevin se llama Kate McCallister en la ficción, y fue interpretada por la actriz Catherine Anne O’Hara, fallecida este año.

En otro posteo en las redes de ¿Quién quiere ser millonario?, Stacy Montero apareció diciendo que iba a contar un dato sobre el 15 de agosto como una fecha especial.

“¿Sabían que la celebración del Día de la Madre en nuestro país coincide con la conmemoración de la Asunción de la Virgen María? Esta celebración marca el momento en el que María, la madre de Jesús fue llevada al cielo en cuerpo y alma al final de su vida terrenal”, mencionó.

Pero no solo ella apareció en cámaras. Sus hijos también le dedicaron un mensaje.

“Te amo mucho mami y gracias por cuidarme en todos los momentos, gracias por esforzarte por mí y mis dos hermanos y que te vaya bien siempre donde tu vayas, te amo”, mencionó Gianna.

Luego fue el turno de Níkolas, quien le dijo: “Mamá te amo mucho, gracias por cuidarme 10 años, por celebrarme las fiestas, por llevarme a los lugares que yo quería y comprarme todas las cosas que yo quiero, te amo”.

Tras escuchar a sus hermanos, Maxi, el menor de la casa, de apenas cuatro años, también le dio unas palabras a la mujer que lo trajo al mundo: “Mamá te amo mucho y eres una preciosa y gracias por cuidarme”.

Stacy Montero en un momento de su vida empezó a contar cosas cotidianas en sus redes sociales. Sin pensarlo, se convirtió en una creadora de contenido, que es bastante seguida.