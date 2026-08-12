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Stacy Montero, esposa de David Guzmán, estuvo en ‘¿Quién quiere ser millonario?’: vea cómo le fue

Stacy Montero tuvo una actuación importante en el programa ‘¿Quién quiere ser millonario? y aquí le mostramos todas sus intervenciones

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Por Fanny Tayver Marín
Stacy Montero está contenta por haber sido parte de '¿Quién quiere ser millonario?' junto a sus tres hijos, en el especial del Día de la Madre.
Stacy Montero está contenta por haber sido parte de '¿Quién quiere ser millonario?' junto a sus tres hijos, en el especial del Día de la Madre. (Instagram QQSM/Captura de video)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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