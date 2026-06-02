Sporting va en serio y ficha a un futbolista muy cotizado en Centroamérica

Sporting ni siquiera esperó a que terminara el partido de la Selección de Costa Rica contra Colombia para soltar una verdadera bomba en el mercado de piernas.

Después de que Olimpia y José Mario Pinto decidieron separar caminos, el mediocampista hondureño aceptó la propuesta de Sporting para jugar en el fútbol costarricense.

“La llegada del seleccionado hondureño representa uno de los movimientos deportivos más importantes del club en su proceso de fortalecimiento competitivo, reafirmando la visión institucional de conformar un plantel capaz de luchar por objetivos históricos dentro del campeonato nacional”, indicó Sporting a través de un comunicado de prensa.

Ahí mismo detalla que, José Mario Pinto, de 28 años, conquistó seis títulos de Liga Nacional de Honduras y una Liga Concacaf.

“Destaca como uno de los futbolistas más reconocidos y cotizados del fútbol centroamericano gracias a su talento, desequilibrio ofensivo, capacidad goleadora, compromiso y mentalidad ganadora”, citó el club.

El equipo dirigido por Andrés Carevic tampoco se anda con rodeos y desde ya confiesa su único propósito de dar ese paso que hasta ahora no ha logrado, porque Sporting confiesa su ambición de alcanzar la primera clasificación a semifinales en la historia de la institución.

¿Y qué pasó con Olimpia?

El Olimpia de Honduras también emitió un comunicado ante la salida de José Mario Pinto, señalando que el vínculo contractual llegó a su final y que, de mutuo acuerdo, se acordó su salida.

Además, Olimpia le hizo una amplia carta pública en la que se despide del jugador, algo que al menos aquí no es común. En esa extensa misiva repasó la carrera del jugador.

“Más allá de los títulos y los números, José Mario siempre representó los valores de esta institución: trabajo, humildad, profesionalismo y amor por la camiseta. Su crecimiento dentro del club y su identificación con nuestra afición lo convierten en uno de esos jugadores que siempre tendrán un lugar especial en la historia del olimpismo”, apuntó el club hondureño.

Asimismo, le indicó al jugador que tiene las puertas abiertas y que el Olimpia siempre será su casa.

En Sporting, José Mario Pinto será compañero de sus compatriotas Alex López y Carlos Pineda.