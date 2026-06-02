Puro Deporte

Sporting va en serio y ficha a un futbolista muy cotizado en Centroamérica

Sporting contrató a un mediocampista que despertaba interés de varios clubes y que es seleccionado nacional en Honduras

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
José Mario Pinto es el quinto refuerzo del Sporting.
José Mario Pinto es el quinto refuerzo del Sporting. (Prensa Sporting/Prensa Sporting)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SportingMovimientos de SportingJosé Mario Pinto
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.