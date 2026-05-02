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Sporting se pronuncia sobre lo que el viento se llevó: reporte oficial tras daños en estadio Puente Piedra

Sporting emite comunicado tras afectaciones en el estadio Puente Piedra ante lo ocurrido por lluvias fuertes, viento y tormenta eléctrica

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Por Fanny Tayver Marín
Sporting confía en que en las próximas horas se harán las reparaciones pertinentes tras lo ocurrido este sábado en el Estadio Puente Piedra, en La Argentina de Grecia.
Sporting confía en que en las próximas horas se harán las reparaciones pertinentes tras lo ocurrido este sábado en el Estadio Puente Piedra, en La Argentina de Grecia. (Prensa Sporting/Prensa Sporting)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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