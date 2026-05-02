Sporting se pronuncia sobre lo que el viento se llevó: reporte oficial tras daños en estadio Puente Piedra

Sporting confía en que en las próximas horas se harán las reparaciones pertinentes tras lo ocurrido este sábado en el Estadio Puente Piedra, en La Argentina de Grecia.

“Para mí fue como un tornado, con vientos muy fuertes, mucha lluvia, granizo, a dos metros de distancia no se veía nada por la lluvia”, expresó a La Nación el técnico del equipo de fútbol femenino de Moravia, Paul Mayorga.

El partido entre Sporting y Moravia correspondiente a la penúltima fecha de la fase regular del Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina se suspendió ante lo ocurrido este sábado, en el estadio Puente Piedra, en La Argentina de Grecia.

Sporting FC emitió un pronunciamiento oficial tras lo ocurrido y señala que, debido a las intensas lluvias y ráfagas de viento registradas la tarde de este sábado en el Valle Central, el estadio Puente Piedra, presentó algunas afectaciones.

También indica que de acuerdo con lo pronosticado por el Instituto Meteorológico Nacional, durante la tarde se presentaron aguaceros acompañados de fuertes ráfagas de viento y tormenta eléctrica.

Tornado provoca daños en estadio de Sporting

“Como resultado de estas condiciones, se reportó la caída de vallas publicitarias y la inclinación de un tramo de una de ellas debido a los fuertes vientos.

”Tras una primera revisión, el club confirma que los daños son leves y no comprometen la estructura del estadio ni representan un riesgo para jugadores, colaboradores o aficionados”, afirmó Sporting.

El partido de fútbol femenino que estaba previsto entre Sporting y Moravia en el Estadio Puente Piedra, tuvo que suspenderse este sábado. (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

La institución albinegra mencionó que, de inmediato, el equipo activó los protocolos correspondientes y ya trabaja en una evaluación técnica más detallada, así como en la pronta reparación de los elementos afectados, con el fin de asegurar condiciones óptimas en el recinto.

“Sporting FC reitera su compromiso con la seguridad, el adecuado mantenimiento de sus instalaciones y la tranquilidad de toda su comunidad. Se informará oportunamente sobre cualquier avance relevante”, se lee en el pronunciamiento.

La intención del club albinegro es que las reparaciones se efectúen en las próximas horas en dicho recinto.