Sporting sacude el mercado: anuncia a un delantero de mucha trayectoria

Luego de la limpia que hizo en el camerino, Sporting inició la fase de contrataciones y la apuesta es en la ofensiva.
El cuadro que dirige el argentino Andrés Carevic primero anunció al paraguayo Renzo Carballo y ahora apostó por un socio para el guaraní en la ofensiva.
Se trata de un hombre con amplia trayectoria en el fútbol costarricense e internacional, destacando como mundialista con la Selección de Costa Rica en Rusia 2018 y consolidándose además como seis veces campeón nacional a lo largo de su carrera.
“Sporting FC informa la incorporación de Daniel Colindres como nuevo jugador de nuestra institución para la próxima temporada. La llegada del futbolista responde a la visión deportiva del club de fortalecer el plantel con jugadores de experiencia, liderazgo y mentalidad competitiva, en busca de seguir impulsando el crecimiento institucional y luchar por objetivos importantes dentro del campeonato nacional”, informó el club por medio de un comunicado de prensa.
Sporting resaltó que Colindres, de 41 años, suma 471 partidos en la Primera División y 105 goles, tras su paso por clubes como Deportivo Saprissa, Santos de Guápiles, Puntarenas FC y Municipal Liberia.
“Para Sporting FC, la incorporación de Daniel Colindres representa una apuesta estratégica dentro del proyecto deportivo del club, considerando su capacidad de liderazgo, compromiso, disciplina y experiencia para guiar a los futbolistas más jóvenes del plantel.
“La institución continúa trabajando en la consolidación de un equipo competitivo y ambicioso, con el objetivo de alcanzar metas históricas para Sporting FC en la próxima temporada”, destacó el cuadro albinegro.
De momento, Sporting confirmó las bajas de: Jefry Valverde, Jesús Batiz, Ariel Arauz (finalizó su préstamo y regresa a Herediano), Ian Lawrence, Matías Verón y Stuart Arce (jugará a préstamo en la Liga de Ascenso con el Municipal Grecia).
El club renovó a Kevin Espinoza firmó por un año más, Anderson Barboza firmó por un año más y Yostin Salinas firmó por un año más. Además, contrató al paraguayo Renzo Carballo y ahora a Daniel Colindres.