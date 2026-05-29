Sporting sacude el mercado: anuncia a un delantero de mucha trayectoria

Luego de la limpia que hizo en el camerino, Sporting inició la fase de contrataciones y la apuesta es en la ofensiva.

El cuadro que dirige el argentino Andrés Carevic primero anunció al paraguayo Renzo Carballo y ahora apostó por un socio para el guaraní en la ofensiva.

Se trata de un hombre con amplia trayectoria en el fútbol costarricense e internacional, destacando como mundialista con la Selección de Costa Rica en Rusia 2018 y consolidándose además como seis veces campeón nacional a lo largo de su carrera.

“Sporting FC informa la incorporación de Daniel Colindres como nuevo jugador de nuestra institución para la próxima temporada. La llegada del futbolista responde a la visión deportiva del club de fortalecer el plantel con jugadores de experiencia, liderazgo y mentalidad competitiva, en busca de seguir impulsando el crecimiento institucional y luchar por objetivos importantes dentro del campeonato nacional”, informó el club por medio de un comunicado de prensa.

Daniel Colindres jugará con Sporting en el Apertura 2026. (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

Sporting resaltó que Colindres, de 41 años, suma 471 partidos en la Primera División y 105 goles, tras su paso por clubes como Deportivo Saprissa, Santos de Guápiles, Puntarenas FC y Municipal Liberia.

“Para Sporting FC, la incorporación de Daniel Colindres representa una apuesta estratégica dentro del proyecto deportivo del club, considerando su capacidad de liderazgo, compromiso, disciplina y experiencia para guiar a los futbolistas más jóvenes del plantel.

“La institución continúa trabajando en la consolidación de un equipo competitivo y ambicioso, con el objetivo de alcanzar metas históricas para Sporting FC en la próxima temporada”, destacó el cuadro albinegro.

De momento, Sporting confirmó las bajas de: Jefry Valverde, Jesús Batiz, Ariel Arauz (finalizó su préstamo y regresa a Herediano), Ian Lawrence, Matías Verón y Stuart Arce (jugará a préstamo en la Liga de Ascenso con el Municipal Grecia).

El club renovó a Kevin Espinoza firmó por un año más, Anderson Barboza firmó por un año más y Yostin Salinas firmó por un año más. Además, contrató al paraguayo Renzo Carballo y ahora a Daniel Colindres.