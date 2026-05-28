Sporting quiere goles y anuncia a su primer refuerzo

Sporting sigue con los movimientos en el plantel y, tras anunciar la salida de seis jugadores, este jueves dio a conocer la contratación del primer refuerzo.
Andrés Carevic, técnico de Sporting, quiere goles y por eso se fijó en un delantero extranjero para reforzar su ofensiva.
“Sporting FC informa la incorporación del delantero paraguayo Renzo Carballo como nuevo refuerzo de nuestra institución para la próxima temporada. El atacante de 30 años llega al club en condición de préstamo por un año, luego del acuerdo alcanzado con Diriangén FC, equipo dueño de su ficha deportiva“, informó el departamento de prensa de Sporting.
Carballo cuenta con experiencia internacional tras iniciar su carrera en Club Cerro Porteño y posteriormente militar en clubes como Sporting Canamy, Pastoreo FC, Tacuary, Diriangén y recientemente Puntarenas FC.
Sporting resaltó que durante su etapa con Diriangén, el delantero conquistó cuatro títulos de liga y dos títulos de copa, consolidándose como un atacante de experiencia, liderazgo y capacidad goleadora.
“Con 1.85 metros de estatura, Renzo destaca por su presencia ofensiva, sacrificio, garra y compromiso dentro del terreno de juego, características que Sporting FC considera importantes dentro del proyecto deportivo del club”, señaló Sporting.
De Sporting se marcharon Jefry Valverde, Jesús Batiz, Ariel Arauz (finalizó su préstamo y regresa a Herediano), Ian Lawrence, Matías Verón y Stuart Arce (jugará a préstamo en la Liga de Ascenso con el Municipal Grecia). El club renovó a Kevin Espinoza firmó por un año más, Anderson Barboza firmó por un año más y Yostin Salinas firmó por un año más.