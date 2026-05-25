Puro Deporte

Salidas y llegadas de Sporting: movimientos confirmados en el equipo de Andrés Carevic

Repase los cambios que tiene Sporting en su planilla de cara al Torneo de Apertura 2026

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Por Fanny Tayver Marín
Sporting no se queda atrás y constantemente anuncia movimientos en su equipo.
Sporting no se queda atrás y constantemente anuncia movimientos en su equipo. (Sporting/Sporting)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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