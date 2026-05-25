Salidas y llegadas de Sporting: movimientos confirmados en el equipo de Andrés Carevic

A pesar de que en estos días no hay fútbol nacional, Jose Miguel Cubero como gerente deportivo y Andrés Carevic como técnico tienen mucho trabajo, al concretar una serie de movimientos en Sporting.
El cuadro albinegro ha dado a conocer varios anuncios, de cara al Torneo de Apertura 2026, que empezará el último fin de semana de julio.
Sporting tiene la firme intención de lograr el protagonismo que siempre ha deseado desde que llegó a la Primera División y uno de sus objetivos es dar ese paso más allá, que sería clasificar a las semifinales.
Movimientos en Sporting
- Salidas en Sporting
Jefry Valverde.
Jesús Batiz.
Ariel Arauz (finalizó su préstamo y regresa a Herediano).
Ian Lawrence.
Matías Verón.
Stuart Arce (jugará a préstamo en la Liga de Ascenso con el Municipal Grecia).
- Llegadas en Sporting
El club no ha informado sobre llegadas.
- Renovaciones en Sporting
Kevin Espinoza firmó por un año más.
Anderson Barboza firmó por un año más.
Yostin Salinas firmó por un año más.