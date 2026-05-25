Salidas y llegadas de Sporting: movimientos confirmados en el equipo de Andrés Carevic

Sporting no se queda atrás y constantemente anuncia movimientos en su equipo.

A pesar de que en estos días no hay fútbol nacional, Jose Miguel Cubero como gerente deportivo y Andrés Carevic como técnico tienen mucho trabajo, al concretar una serie de movimientos en Sporting.

El cuadro albinegro ha dado a conocer varios anuncios, de cara al Torneo de Apertura 2026, que empezará el último fin de semana de julio.

Sporting tiene la firme intención de lograr el protagonismo que siempre ha deseado desde que llegó a la Primera División y uno de sus objetivos es dar ese paso más allá, que sería clasificar a las semifinales.

Andrés Carevic es el técnico de Sporting. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Movimientos en Sporting

Salidas en Sporting

Jefry Valverde.

Jesús Batiz.

Ariel Arauz (finalizó su préstamo y regresa a Herediano).

Ian Lawrence.

Matías Verón.

Stuart Arce (jugará a préstamo en la Liga de Ascenso con el Municipal Grecia).

Llegadas en Sporting

El club no ha informado sobre llegadas.

Renovaciones en Sporting

Kevin Espinoza firmó por un año más.

Anderson Barboza firmó por un año más.

Yostin Salinas firmó por un año más.