Puro Deporte

Sporting no se detiene: otro jugador queda fuera del equipo

El Sporting FC depura su plantilla para el proyecto que está al mando del tecnico argentino Andrés Carevic

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Por Juan Diego Villarreal
Matías Verón
Matías Verón llegó al Sportng FC en febrero pasado, pero no tuvo regularidad en el cuadro griego. ( Foto: Instagram Matías Verón. /Foto: Instagram Matías Verón.)







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Sporting FCMatías VerónQuinto jugador que sale del club
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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