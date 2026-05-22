Sporting no se detiene: otro jugador queda fuera del equipo

Matías Verón llegó al Sportng FC en febrero pasado, pero no tuvo regularidad en el cuadro griego.

En un comunicado de prensa, el Sporting FC dio a conocer la salida de su quinto jugador tras la finalización del Torneo Clausura 2026.

El club griego informó que: “el jugador Matías Verón finalizó su vínculo contractual con la institución, por lo que no continuará formando parte del club para la próxima temporada. La decisión corresponde a la planificación deportiva establecida por la institución de cara al próximo torneo”.

En el boletín de prensa, la institución agregó: "Adicionalmente, Sporting FC continuará brindando el acompañamiento y seguimiento médico correspondiente al proceso de recuperación de la lesión de ligamento cruzado sufrida por el futbolista durante su etapa en el club".

Finalmente se añadió: “la institución agradece el compromiso y profesionalismo mostrado por Matías Verón durante su permanencia en Sporting FC y le desea éxito en sus próximos retos personales y profesionales.

Con la salida de Verón, ya son cinco futbolistas los que dejan el club, tras Jefry Valverde, Jesús Batiz, Ariel Arauz e Ian Lawrence.