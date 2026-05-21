Sporting hace una limpia en su plantel y confirma una salida más

Sporting anunció la salida del defensa Jefry Valverde, pero no se quedó quieto; luego confirmó la partida del hondureño Jesús Batiz y el nicaragüense Ariel Arauz, quien regresó a Herediano, dueño de su ficha.

Este jueves, el club albinegro comunicó que Ian Lawrence tampoco continúa en la institución.

La Nación conoce que Lawrence está lesionado, pero Sporting le va a dar apoyo para que finalice la rehabilitación médica, pese a que ya terminó contrato.

“Sporting FC informa que el jugador Ian Lawrence finalizó su vínculo contractual con la institución, por lo que no continuará formando parte del club para la próxima temporada. La decisión corresponde a la planificación deportiva establecida por la institución de cara al próximo torneo.

“Adicionalmente, Sporting FC continuará brindando el acompañamiento y seguimiento médico correspondiente al proceso de recuperación de la lesión sufrida por el futbolista durante su etapa en el club”, informó Sporting.

Ian Lawrence terminó contrato con Sporting y el club no le renovó.

En total, son cuatro futbolistas los que dejan el club, pero pueden ser más, porque los albinegros negocian rescindir el contrato del mexicano Diego de Buen y el nacional Armando Cole.

Sporting hasta el momento no ha informado sobre contrataciones. Sin embargo, Youstin Salas podría unirse al equipo, tras su paso por el fútbol de Oceanía.

El mediocampista con pasado en Saprissa estuvo en el Brisbane Roar de la primera división de Australia, cedido a préstamo desde Sporting, dueño de su ficha.

José Miguel Cubero, gerente deportivo de Sporting, dijo recientemente que cuentan con Salas.