Sporting anuncia la baja de un extranjero en su planilla

Sporting FC ya suma dos salidas de cara a la temporada 2026 - 2027.

Sporting FC dio a conocer la salida de uno de sus futbolistas extranjeros, quien ya no pertenecerá al club para la temporada 2026-2027. Se trata del extremo hondureño Jesús Bátiz.

Bátiz jugó el Clausura 2026 con Sporting y sumó 450 minutos disputados. En el Apertura 2025, el futbolista había militado en Cartaginés, donde alcanzó los 589 minutos jugados.

Sporting había anunciado el martes anterior la salida de Jefry Valverde, exjugador de Saprissa, quien también pertenecía al plantel dirigido por el argentino Andrés Carevic.