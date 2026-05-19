Sporting le dice adiós a un exjugador de Saprissa

Sporting anunció la primera salida de su equipo; se trata de un exjugador de Saprissa, quien tenía nueve meses de estar con el club de Occidente.

El futbolista, quien logró tres cetros con los morados, llegó en condición de préstamo al cuadro albinegro, pero luego finiquitó su contrato con los tibaseños para quedarse con Sporting.

Sin embargo, el cuadro que dirige el argentino Andrés Carevic, comunicó la salida de Jefry Valverde.

“Sporting FC informa que el jugador Jefry Valverde no continuará formando parte de nuestra institución para la próxima temporada. El club le agradece el trabajo realizado durante este periodo y le desea el mayor de los éxitos en sus próximos retos personales y profesionales”, destacó Sporting.

Valverde no tuvo un buen rendimiento en Sporting y buscará nuevos aires; se ha especulado que podría volver a San Carlos, donde obtuvo notoriedad y eso lo llevó a Saprissa.