Sporting le dice adiós a un exjugador de Saprissa

Sporting anunció la primera salida de su equipo; se trata de un exjugador de Saprissa, quien tenía nueve meses de estar con el club de Occidente.
Sporting anunció la primera salida de su equipo; se trata de un exjugador de Saprissa, quien tenía nueve meses de estar con el club de Occidente.
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