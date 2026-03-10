Sporting logra su primera victoria como local y se aleja del descenso

Josimar Méndez disputa el balón ante Jefferson Rivera durante un partido lleno de goles entre Sporting y Pérez Zeledón.

Sporting FC ganó por primera vez en su nuevo Estadio Puente de Piedra de Grecia, logrando una importante victoria de 3-2 ante el Municipal Pérez Zeledón en la jornada 11 del Torneo Clausura 2026.

Con este triunfo, el conjunto albinegro logra respirar en la tabla acumulada al alejarse de la zona baja, ya con 11 puntos de diferencia ante Guadalupe. Por su parte, los “Guerreros del Sur” siguen sin poder ganar cuando juegan como visitantes.

Cuando la afición apenas se acomodaba en sus asientos, el equipo generaleño abrió el marcador al minuto 4’. Tras un despiste defensivo de Sporting, Barlon Sequeira no desaprovechó la oportunidad y, para consumar la tragedia local, un defensor desvió el balón, dejando a Leonel Moreira sin ninguna posibilidad de reacción.

Luego del gol de Pérez Zeledón, Sporting tomó prácticamente todo el dominio del balón. Dicho control permitió que, al cierre del primer tiempo, llegara el empate tras un fallo defensivo de los visitantes; Fabio Coronado realizó una buena jugada y asistió a Yostin Salinas, quien anotó al minuto 44’.

El buen momento del Sporting se trasladó al segundo tiempo, ya que al minuto 49’, luego de un centro raso, el portero Miguel Ajú soltó un balón dentro del área y cometió penal a Josimar Méndez. Con toda su experiencia, Giancarlo “Pipo” González convirtió desde los once pasos al minuto 50’ para darle la vuelta al marcador.

Con las líneas defensivas del equipo generaleño adelantadas, Mayron George aprovechó su potencia y velocidad para anotar el 3-1 al minuto 73’, ante una respuesta complicada de Ajú. Pese al marcador, los Guerreros del Sur no bajaron los brazos, porque al minuto 77’, Kendall Porras cerró un centro de lado a lado para anotar el gol que revivió las esperanzas, aunque finalmente el Sporting amarró la victoria.

El equipo del Municipal de Pérez Zeledón se verá las caras de visitante ante Alajuelense el viernes a las 8 p. m., para la jornada 12.

Por otro lado, Sporting recibe a la Asociación Deportiva San Carlos el sábado a las 6 p. m., de nuevo en Puente Piedra.