Sporting hace lo impensado en el campeonato

Giancarlo González celebró con todo su gol ante Saprissa, el capitán de Sporting marcó el primer tanto de los albinegros contra los morados.

Sporting FC vive una temporada extraña. El plantel que dirige Andrés Carevic ya llegó a 10 puntos, pero, curiosamente, todas esas unidades las consiguió como visitante, tras sumar tres triunfos sonados ante Cartaginés, Alajuelense y Saprissa, además de un empate contra Pérez Zeledón.

Los albinegros han tenido hasta ahora cuatro partidos como locales, pero ninguno con resultado positivo.

Ante esto, el conjunto de Carevic está tomando protagonismo en el certamen como visitante, donde el equipo se muestra cómodo jugando al contragolpe y sacando ventaja de jugadores como Marco Ureña o Mayron George.

Ante Saprissa, por ejemplo, Ureña fue un dolor de cabeza con su velocidad y potencia, especialmente en el comienzo del partido. De hecho, el jugador comandó una contra que provocó que Kendall Waston cometiera una falta que le costó la tarjeta amarilla.

La deuda pendiente como locales es un tema que en el plantel no esconden, y su entrenador, Andrés Carevic, es consciente de que mejorar en casa es una prioridad.

“Tenemos que hacer fuerte nuestra casa. Ese es un objetivo. De local hemos tenido muchos altibajos, pero nuestra casa debe ser una fortaleza y eso es lo que tenemos pendiente”, explicó luego del triunfo contra el Monstruo.

Tres de los cuatro grandes del fútbol costarricense ya recibieron a Sporting y todos cayeron en sus respectivos cotejos. Primero fue Cartaginés, que perdió 2-0; luego Alajuelense cedió en su casa 2-1; y el último fue Saprissa, por el mismo marcador.

Herediano es el club que falta por visitar y el cotejo será en la última jornada de la fase regular, a finales de abril. Sporting tiene la oportunidad de ganar todos los puntos en casa de los tradicionales, una estadística que la mayoría de equipos del país no consigue.

Sporting ya se puso a nueve puntos del último lugar de la clasificación general, Guadalupe. Los albinegros tienen 27 unidades, mientras que los guadalupanos acumulan 18.