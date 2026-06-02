Sporting ficha a un legionario y ya suma siete contrataciones

En medio del inicio de su pretemporada, Sporting no para de anunciar fichajes y ya suma el sétimo refuerzo.

Los primeros anuncios fueron las incorporaciones del delantero Renzo Carballo y del extremo Daniel Colindres, además de otros futbolistas como el defensor Ignacio Gómez.

Siguieron dándole la bienvenida a Gabriel Leiva, así como al defensa mexicano Eduardo Pastrana y el lunes en la noche, anunciaron al hondureño José María Pinto, quien fue una de las figuras del Olimpia.

Ahora, el cuadro albinegro confirmó que al equipo se une el volante Youstin Salas.

Youstin Salas dejó el fútbol de Australia y regresó a Sporting. (Prensa de Sporting/Prensa de Sporting)

“Sporting FC informa el regreso del volante Youstin Salas, quien se incorpora nuevamente a nuestra institución tras concluir su período de préstamo con el Brisbane Roar de Australia. Durante su etapa en el fútbol australiano, Salas sumó una valiosa experiencia internacional compitiendo en la A-League, máxima categoría de ese país, fortaleciendo aspectos importantes de su desarrollo profesional y competitivo”, destacó Sporting.

Antes, el club anunció a Eduardo Pastrana, quien dejó Pérez Zeledón para unirse a Sporting.

“La llegada del futbolista responde al objetivo del club de continuar fortaleciendo su estructura deportiva con jugadores de liderazgo, experiencia y compromiso, características que han distinguido a Pastrana a lo largo de su carrera profesional.

Sporting FC anunció oficialmente el fichaje del defensor mexicano Eduardo Pastrana. (Sporting FC/Sporting FC)

“El defensor llega procedente de Municipal Pérez Zeledón, equipo donde se consolidó como una de las principales figuras del plantel y asumió además la responsabilidad de portar la banda de capitán”, comunicó Sporting.

Formado en el fútbol mexicano, Pastrana inició su carrera profesional con Tiburones Rojos de Veracruz y posteriormente formó parte de clubes como Alebrijes de Oaxaca, Cruz Azul Sub-20, Tepatitlán FC, Artesanos Metepec y Racing FC Porto Palmeiras, acumulando experiencia en diferentes procesos competitivos antes de su llegada al fútbol costarricense.