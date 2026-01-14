EN VIVO

Sporting FC vs. Herediano: ¿En qué canal y a qué hora ver el debut del Team?

El Sporting FC y el Herediano llegan a su debut en el Clausura 2026 con hambre de protagonismo, tras grandes sacudidas en sus equipos

Por Juan Diego Villarreal
EscucharEscuchar

actualizaciones

El duelo entre Sporting FC y el Club Sport Herediano, correspondiente a la fecha uno del Torneo Clausura 2026, pondrá frente a frente a dos equipos que buscarán ser protagonistas y que comparten un mismo objetivo en la primera fase: clasificar a las semifinales.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Torneo Clausura 2026José GiaconeAndrés CarevicSporting FCHerediano
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.

Lo más leído