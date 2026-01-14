Sporting FC vs. Herediano: ¿En qué canal y a qué hora ver el debut del Team?

El duelo entre Sporting FC y el Club Sport Herediano, correspondiente a la fecha uno del Torneo Clausura 2026, pondrá frente a frente a dos equipos que buscarán ser protagonistas y que comparten un mismo objetivo en la primera fase: clasificar a las semifinales.

El Sporting FC, con nueva casa tras mudarse al estadio Puente Piedra de Grecia, y con la llegada al banquillo de Andrés Carevic, además de refuerzos de jerarquía como Marco Ureña, Mayron George y los hondureños Jesús Bátiz y Alex López, no solo espera alejarse de las últimas posiciones, sino también clasificar por primera vez a unas semifinales.

Mientras tanto, el Team espera volver al protagonismo con el retorno del entrenador argentino José Giacone, quien tras ser campeón con el club en 2019, tendrá la misión de llevar al equipo a la segunda ronda y pelear por el campeonato, luego de una campaña para el olvido.

¿Cuándo, a qué hora y por qué canal se podrá seguir el duelo Sporting FC vs. Herediano? Copiado!

El juego entre albinegros y rojiamarillos se disputará este martes 13 de enero, a partir de las 7:00 p. m., en el estadio Puente Piedra, en La Argentina de Grecia. El compromiso se podrá observar de forma exclusiva por Tigo Sports.

José Giacone y Andrés Carevic, estarán al mando del Sporting FC y el Herediano, respectivamente, en el Torneo Clausura 2026. (La Nación/Fotografías: Rafael Pacheco)

¿Cómo llega el Sporting al arranque del Clausura 2026? Copiado!

En el Torneo Apertura 2025, el Sporting FC terminó en el octavo puesto con 16 puntos, a tres de Guadalupe y San Carlos (19), por lo que su objetivo inmediato es alejarse de las últimas posiciones de la tabla.

Novedades en el Sporting Copiado!

La dirigencia del cuadro capitalino, que hasta diciembre de 2025 jugó en San José, trasladó su sede a La Argentina de Grecia para disputar sus partidos en el estadio Puente Piedra, con capacidad para 1.200 mil personas.

Llegadas: Los albinegros contarán con el técnico Andrés Carevic, tras la salida de Minor Díaz. Junto a él llegaron el colombiano Omar Royero como asistente técnico y Juan Carlos Herrera como preparador físico.

Además, se incorporaron al plantel el portero Johnny Álvarez, el volante Alex López y los delanteros Marco Ureña, Jesús Bátiz y Mayron George.

Salidas: Dejaron el plantel el mexicano Erick “Cubo” Torres, Douglas Sequeira y Yoserth Hernández.

¿Cómo llega el Herediano al arranque del Clausura 2026? Copiado!

Luego de una campaña para el olvido, en la que quedaron fuera de las semifinales por primera vez en 17 años, utilizaron tres entrenadores y no clasificaron a la Liga de Campeones de la Concacaf, era claro que se avecinaban cambios en el Team, tras dominar el balompié nacional con un bicampeonato.

Novedades en el Herediano Copiado!

La dirigencia de Fuerza Herediana apostó por un viejo conocido de la casa, el entrenador argentino José Giacone, quien le dio al club el cetro número 28 en el Torneo Apertura 2019. Giacone llegó acompañado por su hermano Diego Giacone como asistente técnico y por el preparador físico Manuel Víquez. Jafet Soto dio un paso al costado tras ser el último entrenador del certamen anterior.

En el Apertura 2025 quedaron en el quinto lugar con 26 unidades, a una del cuarto puesto ocupado por el Municipal Liberia (27).

Llegadas: Se incorporaron al cuadro rojiamarillo Keysher Fuller, Randall Leal y los mexicanos Everardo Rubio y José de Jesús “Tepa” González. Fuller, Rubio y “Tepa” González ya habían formado parte del plantel anteriormente.

Salidas: Quedaron fuera del plantel florense Wálter Cortés, Axel Amador, Brian Rubio y Juan Luis Pérez.