José Giacone responde a quienes no confían que dure mucho tiempo al frente del Herediano

José Giacone conversó con el delantero paraguayo Renzo Carballo, del Puntarenas FC, este viernes durante el Media Day de la Unafut. Ambos coincidieron en el Diriangén de Nicaragua

El técnico argentino José Giacone vivirá su segunda etapa en el Club Sport Herediano, luego de haber llevado al equipo al título del Torneo Apertura 2019 como principal antecedente.

Para el estratega no será una tarea sencilla, ya que llega tras una mala temporada para los florenses, quienes quedaron eliminados en la fase regular y no lograron clasificar a las semifinales del Apertura 2025. Además, el club tuvo tres entrenadores en menos de seis meses, en un torneo atípico y decepcionante.

Sin embargo, José Giacone, junto a su hermano Diego, asumió el reto de dirigir desde el banquillo florense y, fiel a su estilo basado en el orden táctico y la presión constante, espera dejar atrás una campaña para el olvido. Eso sí, lo hace con la sombra de un banquillo inestable en el Team, situación que no intimida al estratega.

“Junto a Jeaustin Campos fuimos los entrenadores que más duramos. Nunca pienso que me va a ir mal. Esa es una especulación fundamentada de todos los periodistas por los antecedentes. Confío mucho en mi trabajo. Para mí ese dicho futbolero de ‘tener la maleta siempre preparada’ nunca me gustó”, aseguró Giacone.

El timonel rojiamarillo recordó incluso que en su anterior proceso logró el cetro en casa de Alajuelense y que, en el segundo semestre, fueron eliminados por la Liga dirigida por Andrés Carevic, que posteriormente se coronó campeón en 2020.

“Para mí fue un proceso exitoso. Me quedaban seis meses de contrato y me dijeron que no seguía. Obviamente, uno es empleado. No me gustó la decisión, porque me parece que veníamos haciendo bien las cosas, pero acepté las reglas del juego. En Herediano me fue bien”, afirmó Giacone.

El estratega, quien viene de ser campeón con el Diriangén de Nicaragua, aseguró que es un técnico de procesos y que los números lo respaldan.

“Tuve procesos de tres años en la Universidad de Costa Rica, dos años y medio en Pérez Zeledón y Sporting, y dos años en Diriangén. Me gusta trabajar el día a día y no reniego de lo que ustedes especulan, pero al final todo se basa en el trabajo”, añadió.

José Giacone: ‘Jafet nunca me sugirió jugadores’

De acuerdo con José Giacone, en Herediano siempre ha existido respeto por su labor y enfatizó que el actual presidente del club nunca le ha sugerido futbolistas.

“En el proceso anterior y en este, Jafet nunca me sugirió jugadores, nunca. No sé cómo habrá sido con otros colegas. Ha sido muy respetuoso con nosotros. Desde que nos contrata hablamos de fútbol, pero nunca me ha impuesto un jugador. Tal vez me conoce y sabe que en mi caso no sería el indicado”, recalcó.

El entrenador florense confesó que han tratado de aprovechar al máximo los días de trabajo para que los futbolistas capten su idea de juego, a la cual no están acostumbrados, y puedan adaptarse al modelo que pretende implementar en la cancha.

“Tenemos una planilla muy abundante, con dos jugadores por puesto de muy buen nivel, por lo que siento que estamos bien para apuntar al torneo. Además, contamos con cuatro o cinco jóvenes que nos van a ayudar con los minutos Sub-21 y que tienen un muy buen nivel, así que estoy contento con el grupo”, explicó.

Para José Giacone no existe otro camino que el título para Herediano, luego del mal certamen vivido en la temporada anterior.

“Lo que pasó el torneo anterior tiene que ser una excepción. Hay que trabajar en el día a día y demostrarlo en la cancha para aspirar a ubicar al Herediano donde tiene que estar. Debemos enfrentar a todos. Debutamos contra Sporting, que se reforzó bien. Es un rival más al que vamos a tratar de superar”, concluyó Giacone.