Puro Deporte

José Giacone responde a quienes no confían que dure mucho tiempo al frente del Herediano

El técnico José Giacone conoce los antecedentes de los entrenadores en el Herediano, lo cual no le asusta

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Media Day, presentación de los equipos de la Primera División
José Giacone conversó con el delantero paraguayo Renzo Carballo, del Puntarenas FC, este viernes durante el Media Day de la Unafut. Ambos coincidieron en el Diriangén de Nicaragua (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
José GiaconeHeredianoTorneo Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.