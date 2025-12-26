Sporting FC saborea su primer título en la máxima categoría

Sporting FC se coronó campeón, por primera vez en la historia, de la Liga Premier de fútsal.

El proyecto de Sporting FC por fin conquistó un título a nivel mayor al proclamarse campeón de la Liga Premier 2025 de futsal, tras superar 6-1 al vigente monarca Hatillo, en una vibrante final de vuelta disputada el martes 23 de diciembre.

El capitán Diego Chavarría (2), Jean Carlo Salas (2), Gabriel Solano y Ramsés Coto sellaron la victoria y el histórico campeonato para los albinegros, que se convirtieron en el octavo monarca de la máxima categoría de la Liga de Futsal (Lifutsal).

Yariel Sandí descontó para Hatillo, que se quedó sin opciones de remontar y de revalidar el título conseguido la temporada anterior en la final ante Orotina.

En el juego de ida, Sporting ya había mostrado su intención de coronarse campeón al ponerse en ventaja 0-3. Sin embargo, los vigentes campeones reaccionaron y lograron igualar el marcador 3-3 en casa, en un compromiso muy disputado.

El quinteto de Sporting FC se incorporó a la Liga Premier en 2023, tras adquirir la franquicia de un histórico como TShirt Mundo, equipo que disputó dos finales consecutivas y obtuvo un campeonato entre 2010 y 2011, según detalló la página especializada Lifutsal.com

Por su parte, Diego Solís se unió al selecto grupo de diez entrenadores campeones de la Liga Premier. El exseleccionador nacional, bicampeón de Concacaf en 2012 y 2016, sumó así su primer título en los torneos de Lifutsal.

Los albinegros alcanzaron la cima con una planilla que combinó juventud y experiencia, logrando el campeonato en apenas su tercera temporada en el máximo circuito.

Además, la escuadra de Pavas aseguró su participación en la final de la Supercopa 2026, donde enfrentará a Orotina, campeón del Torneo de Copa 2025.

Por otra parte, José Yaerwood, con 54 anotaciones, se convirtió en el segundo jugador panameño en ganar un título de goleo en la historia de los torneos de la Liga Premier, iniciados en 2009.

El goleador de Corredores y su compatriota Michael De León, quien marcó 34 tantos con Paraíso en 2022, son los únicos legionarios que han conquistado el trofeo de máximo anotador en el futsal costarricense.