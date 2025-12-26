Puro Deporte

Sporting FC saborea su primer título en la máxima categoría

El conjunto de Sporting FC salió campeón en una disputada final

Por Juan Diego Villarreal
Sporting FC Futsal Liga Premier de Futsal Campeón 2025 26 de diciembre del 2025 Fotografía: Lifutsal
Sporting FC se coronó campeón, por primera vez en la historia, de la Liga Premier de fútsal. (La Nación/Fotografía: Lifutsal)







Sporting FCLifutsalCampeón de la Liga Premier masculina
