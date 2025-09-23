Un equipo de la Primera División de Costa Rica anuncia megaproyecto para cambiar de sede

Sporting FC, uno de los equipos más nuevos del fútbol nacional, anunció por medio de un comunicado de prensa que dejará el cantón de San José y ahora tendrá su sede en Grecia, esto a partir del torneo Clausura 2026.

La información además dio a conocer que están trabajando una ciudad deportiva, en la que incluyeron la remodelación de la cancha de La Argentina de Grecia, donde se hará una gradería para 1.000 personas.

La ciudad deportiva está en etapa de diseño, pero la idea de los josefinos es incluir cuatro canchas de entrenamiento y un reducto para 6.000 personas.

“Con este paso, Sporting FC reafirma su compromiso con el crecimiento deportivo y el fortalecimiento del fútbol nacional”, se lee en la comunicación.

Sporting FC nació en el 2019 como un proyecto familiar de los empresarios Maroto: Osael y José. Hoy la institución se encuentra a cargo de José, debido a que Osael es el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.

“Para nosotros no es un negocio, es algo que siempre quisimos hacer, lo fuimos a ver a Bolivia, a la escuela de fútbol de Tahuichi Aguilera y quisimos replicarlo al país. Quisimos hacerlo como proyección social a nivel de familia y al no verlo como un negocio, no tenemos intención de salirnos. Difícilmente es un negocio, habrá algunos que tendrán la habilidad, pero pareciera que son pocos los que logran que sea un negocio”, afirmó Osael en una entrevista con La Nación en 2020.