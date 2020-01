“Cuando nos comprometemos en algo somos muy serios, y esto es un compromiso. ¿Cómo le vas a crear la ilusión a un niño de algo y luego se lo quitás? No se vale. Ese compromiso que tenemos con los niños que ya pertenecen a las categorías sub-15, 17 y 19, la Segunda División de hombres y ahora lo que estamos construyendo en el fútbol femenino. Si dijimos que lo vamos a hacer, es porque estamos seguros. No sé si hay dinero o no, pero lo que sí tenemos claro es que no queremos sacar dinero a través del fútbol. Lo que queremos es devolverle a la comunidad, en este caso de Pavas, aunque no estamos cerrados a otras comunidades. No sé si es o no rentable, pero no es lo que nos preocupa. Si mañana llegamos a generar un colón, va a regresar al equipo y no a la familia”.