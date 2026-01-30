Sporting FC revive ante el Cartaginés y le da una mano al Herediano

Marco Ureña y Josimar Méndez marcaron los goles en la victoria del Sporting 0-2 ante el Cartaginés.

Aunque son frases trilladas que se repiten una y otra vez en el fútbol, como la “ley del ex” o “no hay peor cuña que la del mismo palo”, lo cierto es que siempre terminan volviéndose realidad.

El Sporting FC llegó al estadio José Rafael Fello Meza en condición de víctima, sin ganar en el Torneo Clausura 2026 y ubicado en el último lugar de la tabla de posiciones, para enfrentar al líder Cartaginés, que sumaba 10 puntos.

Sin embargo, los griegos dieron la campanada al derrotar 0-2 a los brumosos en su propia casa, de la mano de Andrés Carevic, entrenador que clasificó a los de la Vieja Metrópoli a las semifinales del Apertura 2025. Los goles fueron obra de Marco Ureña y Josimar Méndez, jugadores que en el pasado vistieron la camiseta blanquiazul.

Para Carevic fue una victoria especial: la primera al mando de Sporting, que sabe a gloria, ya que cortaron una racha de 740 minutos sin anotar en la Primera División, tras ocho compromisos sin ganar en la máxima categoría, con un saldo de cinco derrotas y tres empates.

Johan Venegas domina la pelota ante la marca del defensor de Sporting FC, Kevin Espinoza. Cartaginés perdió 0-2 en casa y perdió el invicto del Torneo. (Prensa Sporting/Prensa Sporting)

Sin duda, el mayor beneficiado de este resultado fue el Club Sport Herediano, que se mantendrá como líder solitario del Clausura 2026, luego de su victoria ante Puntarenas FC el miércoles. Los florenses llegaron a 12 unidades, luego de cuatro victorias en cinco partidos.

Por el contrario, el triunfo de Sporting es una mala noticia para Guadalupe FC, que queda solo en el sótano del campeonato con 17 puntos, mientras los albinegros llegan a 20 unidades y se ubican en la novena casilla. San Carlos es octavo con 22 puntos y Puntarenas FC suma 23.

Cartaginés sorprendido

La primera parte fue trepidante, con emociones en ambos marcos, gracias a la velocidad y los constantes desbordes por los costados.

Fueron los visitantes quienes, a los cinco minutos, lograron adelantarse en el marcador. Marco Ureña recibió un balón de Josimar Méndez y, tras una frenética carrera, le ganó el mano a mano al guardameta Kevin Briceño para marcar el 0-1 con el arco a su disposición.

Los locales, visiblemente sorprendidos, tomaron el control de las acciones y pusieron en aprietos a la zaga visitante, pero ahí surgió la figura del portero Lionel Moreira, quien fue determinante.

Moreira le detuvo un remate rastrero al mexicano Diego González, luego al chileno Juan Carlos Gaete y, más tarde, un contrarremate de Cristopher Núñez de forma espectacular, para mantener su arco en cero.

Pero los griegos volvieron a golpear al cierre de la primera parte y prácticamente aseguraron el triunfo. Al minuto 44, Josimar Méndez, en una gran acción técnica, controló el balón con un doble cabezazo y, tras emprender una carrera desde el medio campo, dejó atrás al azteca González para definir con un remate rastrero y firmar, de forma inapelable, el 0-2.

El Sporting no anotaba desde octubre pasado por campeonato nacional, lo que sin duda es un gran aliciente para los pupilos de Carevic.

En la etapa complementaria, el técnico guatemalteco Amarini Villatoro intentó darle otra fisonomía a su equipo, buscando mayor velocidad por los costados; sin embargo, el plantel lució impreciso y sin contundencia.

Además, cada vez que los delanteros brumosos lograron acertar sus remates, el portero Moreira volvió a convertirse en una muralla, impidiendo que los dueños de casa, al menos, lograran descontar en el marcador.