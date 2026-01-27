Cartaginés tiene más en qué pensar, además del liderato en el Torneo Clausura 2026

El técnico del Cartaginés, el guatemalteco Amarini Villatoro, le da instrucciones al defensor Diego Mésén y al volante Luis Flores. Los brumosos son líderes del Torneo Clausura 2026.

El Club Sport Cartaginés, líder e invicto del Torneo Clausura 2026, no solo deberá defender su primer lugar del certamen en las próximas dos semanas, sino que también tendrá que afrontar dos torneos más en su calendario.

Los brumosos, que marchan como punteros del campeonato con 10 puntos, deberán disputar la próxima semana los cuartos de final del Torneo de Copa, cuando enfrenten el partido de ida ante Sporting FC el miércoles 4 de febrero. Una semana después, el 11 de febrero, se jugará el compromiso de vuelta en el estadio “Fello” Meza.

Posteriormente, los blanquiazules, bajo el mando del entrenador guatemalteco Amarini Villatoro, competirán en la Copa de Campeones de la Concacaf frente al Vancouver Whitecaps de la MLS, cuya estrella es el alemán Thomas Müller, campeon del Mundo con Alemania 2014 y leyenda del Bayern Múnich.

Los Whitecaps vienen de ser subcampeones de la MLS, tras perder la final 3-1 ante el Inter de Miami de Lionel Messi, por lo que se trata de un equipo sólido.

El conjunto de la Vieja Metrópoli enfrentará a los canadienses el miércoles 18 de febrero en el estadio Fello Meza, y el 25 de febrero disputará el partido de vuelta.

El asistente técnico del Cartaginés, Fredy Sontay Vásquez, explicó que el equipo va partido a partido y que, de momento, la principal preocupación del cuerpo técnico está centrada en la quinta jornada del Clausura 2026, cuando reciban a Sporting FC este jueves 29 de enero, a las 6 p. m., en el reducto brumoso.

No obstante, el asistente técnico aseguró, tras el partido ante Saprissa, que el cuerpo técnico no pierde de vista los torneos que deberán afrontar durante el primer semestre.

“La verdad, lo hemos hablado con el grupo. Nuestro objetivo es ir partido a partido, aunque le soy honesto, de reojo uno mira lo que pueda venir más adelante, sobre todo en la competición de la Concacaf. Sabemos el rival al que nos vamos a enfrentar. Es un equipo muy importante por su estilo de juego”, explicó Sontay, quien atendió a los medios pues el entrenador estaba suspendido por una expulsión en el partido previo.

De momento, la gran duda para Villatoro y Sontay es que el campeonato de la MLS aún no ha iniciado, ya que el Vancouver Whitecaps debutará el próximo 21 de febrero frente al Real Salt Lake.

“Hemos ido analizando al rival a grandes rasgos. Probablemente desarrollen el mismo estilo de juego, pero en los próximos días vamos a ir profundizando en algunos detalles”, añadió Sontay.

El asistente guatemalteco aseguró que toda la información sobre Vancouver se les irá brindando poco a poco a los futbolistas, con el objetivo de no distraerlos del campeonato nacional. Además, señaló que aún se están incorporando jugadores extranjeros, por lo que el principal objetivo es que el plantel asimile la información de la mejor manera.

“Hoy en día, con toda la tecnología a nuestra disposición, es imposible que ellos y nosotros no estemos informados sobre cómo juega el rival. Sabemos que podemos pelear la serie y que, al igual que el campeonato nacional, se definirá por detalles, por lo que debemos estar preparados”, concluyó Sontay.