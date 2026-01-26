En el Cartaginés tienen muy claro qué les faltó para doblegar al Saprissa en su casa

El Cartaginés se plantó en el estadio Ricardo Saprissa y logró un empate 0-0. Luis Flores despeja un balón ante la mirada de los morados Kendall Waston y Luis Javier Paradela.

El asistente técnico del Club Sport Cartaginés, el guatemalteco Freddy Sontay, lamentó que su equipo no tuviera la tranquilidad necesaria para definir frente al marco del Deportivo Saprissa y así poder quedarse con la victoria.

Los blanquiazules, tras el empate 0-0 ante los morados en la fecha cuatro del Torneo Clausura 2026, son los nuevos líderes en solitario con 10 puntos, desplazando al Herediano, que se quedó con nueve tras su derrota frente al Municipal Liberia.

Además, los brumosos se mantienen invictos, luego de adaptarse muy rápido a las ideas del estratega guatemalteco Amarini Villatoro, quien, junto con su cuerpo técnico, llegó al país una semana antes del inicio del campeonato.

“Fue un partido como lo esperábamos, de acuerdo con el estilo que tiene Saprissa. Ellos cuentan con un juego directo, con muchos centros y acciones a balón parado, que precisamente son sus fortalezas. Siempre estuvimos atentos a esos detalles para no cometer errores”, expresó Sontay, quien acudió a la conferencia de prensa pues Villatoro está suspendido tras su expulsión en el anterior partido ante Alajuelense.

De acuerdo con el entrenador chapín, el compromiso fue intenso y disputado; sin embargo, explicó que la falta de contundencia en las acciones ofensivas les impidió salir con un mejor resultado del reducto morado.

“Estos partidos son muy cerrados y se definen por detalles. Me parece que, si hubiéramos sido más atrevidos en la transición defensa-ataque y más verticales, podríamos habernos llevado algo más. Al final, creo que es un empate justo, porque ambos equipos tuvimos ocasiones y nosotros no estuvimos lo suficientemente efectivos”, dijo Sontay.

Según el criterio del asistente técnico, Saprissa se repliega muy cerca de su marco, de acuerdo con el análisis realizado del rival, y Cartaginés no tuvo la paciencia ni la contundencia necesarias para doblegar la meta morada.

“Si hubiésemos sido más efectivos de cara al marco contrario, quizás habríamos logrado otro resultado. Asociarnos más cerca del área rival y definir mejor fue un detalle que nos pasó factura. Está claro que podemos mejorar; vamos paso a paso y no importa cómo se empieza, sino cómo se termina”, manifestó Sontay.

En cuanto a la lesión del volante José Rodríguez Chiroldes, quien salió en camilla durante el segundo tiempo, el asistente indicó que deberán realizarle los estudios correspondientes, incluida una resonancia magnética, para conocer la gravedad de la dolencia, aunque no descartó que se trate de una lesión de ligamentos en la rodilla derecha.