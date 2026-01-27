Sporting desespera y pone a prueba la salud de Andrés Carevic

Sporting no anota y mucho menos gana, ni siquiera con un hombre de más en la cancha.

Los albinegros jugaron 13 minutos en el primer tiempo con uno más y todo el complemento con superioridad numérica, y ni así pudieron doblegar a Pérez Zeledón, que redobló esfuerzos y sacó un valioso empate 0-0.

Pese a que fue local, para los generaleños es positivo, porque desde el minuto 37 perdieron a Mauricio Núñez por expulsión. Sporting no aprovechó lo que restaba de la etapa inicial, más el tiempo de reposición.

Valioso, porque las dos opciones más claras para sacudir las redes en el encuentro las tuvo Rawy Rodríguez en el segundo tiempo para los de casa, pero falló al definir frente a Leonel Moreira. Valioso por la entrega y esfuerzo de todos los futbolistas, quienes iban y regresaban a defender. Ni se diga de las buenas intervenciones de Bryan Segura en el marco.

Sporting fue mejor en el encuentro, o por lo menos insinuó más al ataque, pero le faltó precisión y puntería, porque llegó y disparó, pero con muchos remates desviados.

A Andrés Carevic le puede dar algo viendo a su equipo jugar; quizá se le puede bajar o subir la presión, Dios quiera no sea así, pero este Sporting es de espanto.

Sporting acumula ocho partidos consecutivos sin convertir en Primera División. Desde el 26 de octubre no festeja una anotación, ya son 720 minutos sin gol.

Sporting jugó todo el segundo tiempo y 13 minutos del primero con uno más y no pudo vencer a Pérez Zeledón. En la acción, Ariel Soto disputó el balón con Máximo Pereira. (Prensa de Perez Zeledon/Prensa de Pérez Zeledón)

Con Carevic como técnico, ya posee cuatro juegos sin ganar y solo un punto sumado, para hundirse en el último lugar del Clausura 2026.

Qué pasará por la cabeza de Carevic, al dejar Cartaginés, que jugará en Copa de Campeones de la Concacaf y cambió para irse a Sporting que no corre, camina, que no carbura y a cualquiera en el banquillo, le puede provocar más que un dolor de cabeza.

Con el empate, Pérez Zeledón es tercero con seis puntos y el jueves recibe a un Saprissa presionado y mucho se puede definir en ese compromiso que se jugará a las 3:30 p.m.