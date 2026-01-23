El consuelo de Andrés Carevic en un Sporting que continúa sumergido en la derrota

Andrés Carevic, timonel de Sporting, no se vio frustrado pese a que el equipo sigue sin ganar en el Clausura 2026.

El entrenador recalcó que termina contento con el rendimiento que mostraron sus pupilos ante Saprissa y enfatizó en que espera que sus jugadores sean más contundentes para que lleguen los triunfos.

—¿Qué piensa del momento del equipo y una derrota más?

—En este partido tengo que felicitar a los jugadores porque hicieron un gran esfuerzo, propusieron y hay que seguir por este camino de intensidad, de darlo todo en la cancha. Lo que queda es seguir trabajando y tener esa convicción de ser más contundentes, y que las opciones que tengamos podamos concretarlas. Saprissa nos llegó una vez y luego no tuvo chances.

—¿Le cambió la vida pasar de pelear por los primeros lugares a buscar no descender?

—La verdad es que estoy agradecido por este proyecto. Estoy contento, pero lo que queda es el trabajo, el día a día. Nosotros tenemos que pensar en lo positivo, pero jugando como ante Saprissa estaremos más cerca de ganar.

—¿Queda contento con el caudal ofensivo?

—Al final de cuentas, creamos cinco opciones de gol, pero no pudimos concretar. El arquero de ellos sacó un par de pelotas, pero debemos creer más en cada uno de nosotros. Debemos tener una mentalidad fuerte y creer que tenemos la capacidad para anotar.

“Saprissa se defendió bien, pero nosotros siempre lo intentamos”.

—¿Qué le pasó a Mayron George?

—Hablamos con él y acordamos que iríamos de manera progresiva. Lo ideal era que jugara medio tiempo, pero esperamos que no sea de gravedad lo que le pasó y que no tenga una lesión grave. Vamos a seguir llevándolo poco a poco para darle minutos y que vuelva a actuar con regularidad.

—¿Su equipo está muy ansioso?

—No sé si es ansiedad, a lo mejor… pero creo que es un tema de creer, de saber que tenemos la capacidad y que podemos hacer goles. Salir de esta situación solo se puede con trabajo. Nosotros debemos ganar los partidos y esto es lo que hay que tener totalmente claro.

—¿Qué le dijo al grupo de jugadores por el difícil momento?

—Realmente los felicité por el gran esfuerzo, pero les recalqué que deben creer en cada uno de ellos, porque tienen la capacidad para defender y atacar. Lo que se hizo ante Saprissa es el camino, pero debemos tener confianza para hacer goles y ganar.