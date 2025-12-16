Sporting anuncia cuatro salidas y alista fichaje de hondureño con pasado en Alajuelense

Hace unos días, Sporting dio a conocer que renovó por un año a Giancarlo González.

Sporting empieza a rearmar su planilla una vez más, luego de la salida de Minor Díaz del banquillo y la llegada de José Miguel Cubero como gerente deportivo.

Después de eso y mientras persisten las conversaciones con Andrés Carevic para que sea su nuevo entrenador, el club albinegro dio a conocer la salida de cuatro futbolistas.

Sporting anunció que Ian Smith, Alejandro Reyes, Douglas Sequeira y Yoserth Hernández no continuarán siendo parte del equipo.

Además, hace unos días, renovó el contrato de su capitán, Giancarlo González, por un año más.

Este club pretende arrancar de cero, sentando las bases de un proyecto que a mediano plazo se consolide como uno de los equipos que estén peleando por clasificar.

Para eso, buscan un técnico con experiencia, y el nombre de Andrés Carevic agradó de inmediato, luego de que se conoció que no seguiría en la Vieja Metrópoli.

En caso de que todo se concrete, el argentino que el lunes se despidió de los jugadores de Cartaginés, trataría de reforzarse con hombres que conoce y que sabe lo que pueden darle, como el caso del mediocampista hondureño Alex López.

De darse, el retorno del catracho al fútbol tico podría catalogarse como un “fichaje bomba”. Solo que esto tendrá que esperar.

Primero tiene que concretarse la contratación de Andrés Carevic. Además, el volante se encuentra en competencia en su país, en instancias finales con Olancho.