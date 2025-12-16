Puro Deporte

Sporting anuncia cuatro salidas y alista fichaje de hondureño con pasado en Alajuelense

Sporting decidió hacer un alto en el camino y se encuentra en etapa de reestructuración

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Sporting F.C vs Saprissa
Hace unos días, Sporting dio a conocer que renovó por un año a Giancarlo González. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
SportingClausura 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.