Sorteo del Mundial 2026: Vea cuál será el partido inaugural

La presidenta de México Claudia Sheinbaum muestra la tarjeta con el nombre de su país durante el sorteo del Mundial 2026. Los mexicanos disputarán la inauguración.

El sorteo del Mundial 2026 se realizó este viernes 5 de diciembre y uno de los partidos más llamativos es la inauguración, que está prevista para el 11 de junio en el renovado Estadio Azteca de México.

Según se determinó en la ceremonia, el primer partido será México ante Sudáfrica. Es decir, será el mismo partido inaugural de la edición de 2010, que precisamente fue en territorio sudafricano, y terminó con empate de 1-1.

Corea del Sur es otro de los integrantes del grupo A, según quedó definido en el sorteo realizado en el Kennedy Center de Washington. El cuarto integrante de la zona saldrá del repechaje entre Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

El Estadio Azteca lleva meses cerrado mientras recibe una profunda transformación, para que esté listo a mitad del año próximo en el Mundial de Norteamérica.

El calendario completo con todas las series y los horarios será anunciado por FIFA este sábado 6 de diciembre.

Clasifican a segunda fase los dos primeros de cada grupo, más ocho de los 12 terceros puestos.