¿A qué hora es el sorteo del Mundial 2026 en Latinoamérica y Estados Unidos? ¡Ya falta poco!

Pierluigi Collina, presidente del Comité de Árbitros de FIFA, llega a la recepción previa al sorteo del Mundial 2026 en Washington.

El mundo entero contiene la respiración este viernes 5 de diciembre con los ojos puestos en Washington, la capital de Estados Unidos, donde se efectuará el sorteo del Mundial 2026 y se conocerá cómo quedan conformados los grupos en lo que será hasta ahora la Copa del Mundo más concurrida de la historia.

Habrá televisión en vivo para todo el mundo. Estos son los horarios para ver la ceremonia en Estados Unidos:

Tiempo del Este: 12 mediodía.

Centro: 11 a. m.

Montaña: 10 a. m.

Pacífico: 9 a. m.

Por su parte, estos son los horarios para los diferentes países de Latinoamérica, que cuenta con clasificados como Panamá, Brasil y Argentina, además del anfitrión México.

México y Centroamérica: 11 a. m.

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 12 mediodía.

Venezuela, Bolivia y Chile: 1 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 2 p. m.

El sorteo reunirá a las figuras más importantes del planeta futbolero, además de líderes políticos encabezados por el mandatario estadounidense Donald Trump. También habrá figuras de otros deportes, como Tom Brady, del fútbol americano.