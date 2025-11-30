Sorteo del Mundial 2026: hora en los países de Latinoamérica para ver la ceremonia en vivo

La FIFA anunció el horario y los detalles del sorteo del Mundial 2026, que marcará el inicio de la cuenta regresiva del torneo.

El sorteo final del Mundial 2026 se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025, en el Centro Kennedy de Washington D. C.

La ceremonia marcará un hito histórico, ya que será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, y definirá los grupos para el torneo que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

¿Cómo ver el sorteo del Mundial 2026?

FIFA+, FIFA.com y el canal de YouTube de la FIFA

La ceremonia contará con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, junto con autoridades de los tres países anfitriones, embajadores, delegaciones, entrenadores y aficionados de las 16 ciudades sede.

Así quedaron organizados los bombos del Mundial 2026

La FIFA organizó a las selecciones en cuatro bombos de 12 equipos cada uno, según su posición en el ranking FIFA. Esta será la distribución:

Bombo 1 : Estados Unidos, Canadá, México, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

: Estados Unidos, Canadá, México, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia Bombo 3 : Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, más los clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, y los clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA

La FIFA introdujo cambios logísticos con el objetivo de agilizar el proceso. Los anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) ya tienen asignadas sus posiciones como cabezas de serie: A1, B1 y D1, además de sedes fijas.

Cuatro selecciones consideradas potencias (España, Argentina, Francia e Inglaterra) serán ubicadas en diferentes lados del cuadro para evitar enfrentamientos entre ellas antes de las semifinales.

También se eliminó el sorteo de posiciones dentro de los grupos. Las selecciones cabeza de serie ocuparán la posición 1, mientras que las demás serán ubicadas mediante una tabla aleatoria predeterminada. Esto facilitará la elaboración del calendario oficial.

La FIFA aplicará la regla de confederación única por grupo: no se permitirá que dos equipos de la misma confederación estén en un mismo grupo, con excepción de los europeos. Dado que la UEFA tiene 16 cupos, se permitirán dos selecciones europeas en cuatro de los 12 grupos.

Formato del Mundial 2026: cómo se jugará

El Mundial 2026 tendrá un formato inédito. Las 48 selecciones se dividirán en 12 grupos de cuatro equipos. Se jugarán 104 partidos en 38 días.

A la fase de eliminación directa avanzarán:

Los dos primeros lugares de cada grupo

Los ocho mejores terceros lugares

Esto conformará un cuadro de 32 equipos en octavos de final. El torneo continuará con fases de eliminación directa hasta la final.

La final será el 19 de julio de 2026. México albergará el partido inaugural en el Estadio Azteca. Por su parte, Canadá será sede de encuentros en Toronto y Vancouver.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.