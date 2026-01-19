Sorpresa en los Juegos Nacionales Limón 2026: la lluvia fue la invitada inesperada

En la categoría juvenil femenina, la ganadora del "acuatlón" fue María Paula Navarro (Cartago), seguida por Lorena Segura (Belén) e Isabella Rivera (Cartago).

Pese a las condiciones adversas provocadas por las lluvias que sorprendieron al Caribe costarricense este domingo, los Juegos Nacionales Limón 2026 continuaron con las competencias en las diferentes disciplinas deportivas, aunque en algunos casos se presentaron cambios en la programación.

Tal fue el caso del triatlón, ya que debido a los fuertes aguaceros registrados durante la madrugada, la organización del evento decidió no realizar la prueba de ciclismo para proteger la integridad de los competidores.

Ante esta situación, se optó por celebrar un acuatlón, disputando únicamente las pruebas de atletismo y natación en el sector de Cieneguita, en Limón.

En la categoría juvenil femenina, la ganadora fue María Paula Navarro (Cartago), seguida por Lorena Segura (Belén) e Isabella Rivera (Cartago). En el juvenil masculino, el vencedor fue Kendall Bolaños (Alajuela), acompañado en el podio por Santiago Montenegro (Cartago) y Aarón de Jesús Fernández (Cartago).

En la categoría Sub-23 femenina, la vencedora fue Nicole Naranjo (Cartago), seguida por Darlyn Cambronero (Sarchí) y Bianca Araya (Turrialba). Mientras que en la rama masculina el ganador fue Mauro Quesada (Cartago), junto a Allan Naranjo (Sarchí) y Noah León (San José), quienes lo acompañaron en el podio.

El último día de las competencias del patinaje, en los Juegos Nacionales Limón 2026, se realizaron con la pista mojada del Polideportivo de Pococí. (La Nación/Fotografía: Icoder)

Mientras tanto, el patinaje de las justas, empezó los eventos con la pista mojada del Polideportivo de Pococí, lo que dificultó las pruebas y la final de la tarde se designaron los campeones de a disciplina con Goicoechea en la rama femenina y San Carlos en la masculina.

Entre las damas, Goicoechea acumuló 139 puntos para quedarse con el primer lugar, seguido de San José, con 131, y Escazú, con 96 unidades.

En masculino, San Carlos alcanzó la cima con 137 puntos, dejando en el segundo lugar a Goicoechea (109) y en el tercero a Moravia (94).

Al término las competencias, Khamila Zamora Cervantes, de Mora, y Jeicob Gabriel Durán Abarca, de Moravia, fueron designados como los atletas más destacados del patinaje.

Para la competidora de Mora, este reconocimiento es el resultado de un proceso de trabajo constante que la motiva a plantearse nuevas metas para este año.

“Gracias a Dios, a mis padres, a mi entrenador y a todos los que me han apoyado durante este gran proceso. A cada una de las personas que han formado parte de todo esto, de verdad les agradezco mucho”, mencionó Zamora.

Por su parte, Jeicob expresó su alegría por la designación en as justas.

“Me siento demasiado orgulloso de mi comité, Moravia, y estoy muy feliz de ser designado como atleta destacado. Esto significa muchísimo para nuestro cantón y para mí. Estoy muy orgulloso de ser de Moravia”, destacó Durán.