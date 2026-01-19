Puro Deporte

Sorpresa en los Juegos Nacionales Limón 2026: la lluvia fue la invitada inesperada

Las disciplinas del triatlón y el patinaje se desarrollaron bajo condiciones que complicaron el accionar de los atletas en los Juegos Nacionales

Por Juan Diego Villarreal
Juegos Nacionales Limón 2026 Triatlón Cieneguita, Limón 18 de enero del 2026 Fotografía: Icoder
En la categoría juvenil femenina, la ganadora del "acuatlón" fue María Paula Navarro (Cartago), seguida por Lorena Segura (Belén) e Isabella Rivera (Cartago). (La Nación/Fotografía: Icoder)







