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Sorpresa con Yokasta Valle: otro canal transmitirá su pelea por el título mundial

Yokasta Valle enfrentará a la mexicana Lourdes Juárez por el título mundial de las 108 libras del CMB el 30 de mayo y hay una novedad en la transmisión televisiva

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Por Juan Diego Villarreal
Yokasta Valle
Yokasta Valle buscará el título mundial de las 108 libras del Consejo Mudial de Boxeo, ante la mexicana Lourdes Juárez. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Yokasta ValleLourdes JuárezPelea título mundial 108 librasRepretel Canal 6
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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