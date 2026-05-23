Sorpresa con Yokasta Valle: otro canal transmitirá su pelea por el título mundial

Yokasta Valle buscará el título mundial de las 108 libras del Consejo Mudial de Boxeo, ante la mexicana Lourdes Juárez.

La pugilista costarricense Yokasta Valle y la mexicana Lourdes “Pequeña Lulú” Juárez disputarán el próximo sábado 30 de mayo su pelea por el título mundial de las 108 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El combate, pactado a 10 asaltos, se realizará en el Coliseo de El Paso, Texas, Estados Unidos, y estará bajo la supervisión de Most Valuable Promotions, promotora que mantiene grandes planes para el futuro de la campeona costarricense.

En esta oportunidad, la pelea se podrá observar por televisión abierta y el canal que negoció la transmisión del duelo entre Valle y Juárez fue Repretel, específicamente Canal 6, según confirmó a La Nación el director de Deportes Repretel, Pablo Guzmán.

El cambio sorprendió a los amantes del boxeo, pues generalmente las peleas de Yokasta Valle en Costa Rica se transmiten por Teletica Canal 7 y TD+.

La pelea entre Yokasta Valle y Lourdes Juárez, el próximo sábado 30 de mayo, se transmitirá por Repretel Canal 6. ( Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

“Una empresa internacional, con la cual venimos trabajando, nos ofreció la posibilidad de transmitir una cartelera de boxeo en la que estará Yokasta. Nos pareció muy interesante y tomamos la decisión de negociar el evento. Será un sábado de boxeo, aprovechando que el campeonato de fútbol ya terminó”, expresó Guzmán.

El periodista destacó que ya tienen preparado el equipo profesional para la transmisión del combate, así como el analista que comentará las incidencias del enfrentamiento entre ambas peleadoras.

“Nosotros vamos a empezar la transmisión el sábado 30 de mayo a las 6:30 p.m. con la previa. En total vamos a transmitir cuatro combates y la pelea entre Yokasta y la mexicana será la primera que llevaremos a los televidentes. De acuerdo con la información, Yokasta subiría al ring a las 7 p.m.”, declaró Guzmán.

Repretel, en los últimos meses, tomó la decisión de abrirle espacios a otros deportes más allá del fútbol, por lo que incluyó en su programación el Campeonato Nacional de Motocross, el Circuito Nacional de Surf y el Campeonato Italiano de Fórmula 4, donde compite el piloto costarricense Evan Michelini.

De acuerdo con el comunicador, la decisión de transmitir otros deportes tiene como objetivo darle mayor visibilidad a distintas disciplinas y a los atletas nacionales.

“Cuando tomamos la decisión de transmitir los Juegos Nacionales de Limón 2026, el compromiso de la empresa fue darle más espacio a las transmisiones de otras disciplinas deportivas, así como a las secciones deportivas del noticiero, las cuales muchas veces abarcan hasta un 25% del contenido”, explicó Guzmán.