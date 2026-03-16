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Son Heung-Min, Bouanga, Lloris y Eustáquio aterrizan en Costa Rica: vea lo primero que hicieron

LAFC jugó el sábado en Estados Unidos y desde el domingo arribó a Costa Rica para el partido decisivo del martes contra Alajuelense, en Concachampions

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Por Fanny Tayver Marín
LAFC colgó esta imagen en sus redes sociales mientras se encontraba volando hacia Costa Rica para el partido de este martes 17 de marzo contra Liga Deportiva Alajuelense.
LAFC colgó esta imagen en sus redes sociales mientras se encontraba volando hacia Costa Rica para el partido de este martes 17 de marzo contra Liga Deportiva Alajuelense. (Facebook LAFC/Facebook LAFC)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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