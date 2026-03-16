Son Heung-Min, Bouanga, Lloris y Eustáquio aterrizan en Costa Rica: vea lo primero que hicieron

LAFC colgó esta imagen en sus redes sociales mientras se encontraba volando hacia Costa Rica para el partido de este martes 17 de marzo contra Liga Deportiva Alajuelense.

La llegada de las estrellas de Los Angeles Football Club (LAFC) a Costa Rica no pasó desapercibida en las afueras del aeropuerto Juan Santamaría, en la cuenta regresiva para el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf contra Liga Deportiva Alajuelense.

Como era de esperar, el técnico Marc Dos Santos no se guardó nada para lo que será el juego decisivo de este martes 17 de marzo entre Alajuelense y LAFC, a partir de las 7:06 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Un video captado por Deportes Repretel muestra que LAFC vino con su carga pesada a territorio nacional, destacando la presencia del arquero francés Hugo Lloris, el delantero surcoreano Son Heung-Min, el atacante gabonés Denis Bouanga y el mediocampista canadiense Stephen Eustáquio.

LAFC llegó el domingo a Costa Rica para el partido definitivo contra Liga Deportiva Alajuelense, en el que se decidirá cuál de los dos clubes avanza a los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf. (X de LAFC/X de LAFC)

Lo primero que ellos hicieron ya en suelo tico fue saludar y tomarse fotografías con los curiosos que se les acercaron en ese trayecto, mientras salían del aeropuerto para subirse al autobús que los estaba esperando.

Recuerde que esta serie de octavos de final de Concachampions se encuentra 1-1, luego del partido disputado el martes pasado en el BMO Stadium, en Los Ángeles, California.

Con ese marcador, el gol de visita juega a favor de la Liga. Sin embargo, este martes puede pasar cualquier cosa en la Catedral.

¿Qué pasó con la Liga y con LAFC después de ese primer duelo en Concachampions? En el caso del campeón nacional, Alajuelense retornó al país después de un largo viaje desde Los Ángeles. Los rojinegros se demoraron todo el miércoles en el regreso.

Durante el jueves hicieron recuperación y el viernes, implementando rotación, la Liga de Óscar Ramírez derrotó a Pérez Zeledón por 3-0, con goles de José Alvarado, Ángel Zaldívar y Joel Campbell.

Liga Deportiva Alajuelense se toma con seriedad el partido de este martes ante LAFC, en la vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Con esa victoria y en combinación con otros resultados que se dieron en la jornada 12 del Torneo de Clausura 2026, Alajuelense subió al cuarto puesto de la tabla. Es decir, la Liga está en zona de clasificación. Y depende de sí misma para continuar en ahí.

Por su parte, LAFC jugó en la Major League Soccer (MLS) el sábado y, en su casa, venció 2-0 a St. Louis City SC, con un doblete de Mathieu Choinière.

En cuatro presentaciones en la MLS, el rival de Alajuelense tiene igual número de victorias y no ha encajado ninguna anotación. Esos triunfos de LAFC en el fútbol estadounidense fueron contra el Inter Miami de Lionel Messi (3-0), Dynamo de Houston (0-2), FC Dallas (1-0) y St. Louis City SC (2-0).

A esos cuatro partidos en la MLS, se le suman los tres juegos que ha disputado el equipo californiano en Concachampions.

En la primera fase se impuso en Honduras por 1-6 contra el Real España de Jeaustin Campos; mientras que en Estados Unidos ganó 1-0.

Luego vino el primer round por el pase a los cuartos de final, ante Alajuelense. Y ese encuentro en Los Ángeles quedó 1-1. Ahora, todo se resolverá este martes en Alajuela.

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