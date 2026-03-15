Alajuelense sueña con un golpe histórico ante Los Angeles FC en el Morera Soto

Alajuelense ya solo tiene cabeza para la Copa de Campeones de la Concacaf. El cuadro manudo consiguió meterse en zona de clasificación del Torneo Clausura 2026 previo al duelo de vuelta de la serie contra Los Angeles FC (el marcador está 1-1) y ahora solo hay mente para sacar ese cotejo este martes 17 de marzo a las 7 p. m.

En la Primera División, los erizos son cuartos con 18 unidades, luego de vencer a Pérez Zeledón 3-0 el viernes anterior.

Pese al buen resultado que sacaron en Estados Unidos, los manudos no quieren sentir que alcanzaron “algo” y se centran en completar la faena y conseguir el boleto a la siguiente fase de Concachampions.

“Más que histórico, yo creo que fue un muy buen resultado. Histórico puede ser, ojalá, si calificamos. Creo que la mira en ese sentido en Concacaf es que el trabajo todavía no está terminado. Se hizo un gran paso, un esfuerzo brutal de los muchachos, pero no está la tarea terminada”, reflexionó el gerente deportivo del club, Carlos Vela, luego del triunfo contra Pérez Zeledón.

Vela detalló que, desde su perspectiva, la Liga para la vuelta debe trabajar con la misma intensidad.

“Tenemos que ir con la misma confianza y con el mismo corazón que el equipo metió previamente. Creo que en este tipo de partidos, con rivales de esa jerarquía, es difícil pensar que lo vamos a ganar a través de alguna individualidad. Vamos a competir y buscar ganar en un esquema colectivo y con el esfuerzo de todos, y ojalá que ese día podamos tener la mejor versión de los que estén en la cancha. Va a ser necesario para sacar el resultado”, acotó.

Ronaldo Cisneros, delantero titular de los liguistas, recalcó que en el grupo son conscientes de que el gol que se hizo en Los Ángeles puede marcar la serie, debido al criterio de gol visitante para desempate.

Por ese gol, si la Liga empata 0-0 en la vuelta, estará en la siguiente ronda.

“Estamos muy tranquilos. Sabemos que allá sacamos un resultado que nos favorece un poco por el gol de visitante y sabemos también que no está nada decidido. Sabemos que al frente hay un gran equipo y vamos a tratar de cerrar de buena manera ahora en casa, con nuestra gente”, destacó Cisneros.

El lateral izquierdo Rónald Matarrita apuntó que, para él, en la parte anímica el resultado de la ida es clave, sobre todo porque les permitió demostrar la valía del plantel ante las dudas que había en el ambiente.

“La gente y la prensa tenían alguna expectativa y creo que al final el equipo sabe sufrir en estas instancias. El partido se tornó totalmente defensivo y ahora traemos una serie totalmente abierta para acá, que era lo que al final queríamos”, pronunció.

“Nosotros somos conscientes de que obviamente hay que mejorar muchas cosas; sin embargo, creo que los partidos aquí en Costa Rica son totalmente diferentes y esperamos una serie mucho más disputada de lo que fue el partido anterior. Creo que tenemos las herramientas necesarias para sacar el partido”, agregó Matarrita.

Por su parte, Washington Ortega, portero de la Liga, destacó que la actitud de sus compañeros en Estados Unidos es la que espera para la vuelta y así sentenciar el pase.

“Allá fue muy difícil porque es un rival durísimo, con mucha jerarquía y jugadores determinantes. Nosotros, con nuestro trabajo y nuestra forma, pudimos sacar un resultado y ahora tenemos que hacer nuestro trabajo en casa, porque si no, no sirve”, finalizó.

Ante Pérez Zeledón, el técnico Óscar Ramírez hizo rotaciones en el equipo titular pensando en su juego de Concacaf.