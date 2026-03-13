Alajuelense vs. Pérez Zeledón: Hora y canal del partido en un viernes de fútbol

Liga Deportiva Alajuelense recibe a Pérez Zeledón este viernes 13 de marzo y el partido marca el arranque de la jornada 12 del Torneo de Clausura 2026. El juego está pactado para las 8 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Se trata de un partido clave para los hombres de Óscar “Macho” Ramírez, que ponen en pausa por un momento sus planes en la Copa de Campeones de Concacaf.

Al ir un partido a la vez, ahora el juego más importante para los manudos este ante los “Guerreros del Sur”, con el propósito de continuar la misión que emprendieron en los últimos dos juegos de recuperar terreno perdido.

“Ya cambiar el chip, ahora estamos enfocados en el campeonato nacional, tenemos que sacar esos puntos también, ya que estamos en casa, Pérez también está haciendo bien las cosas. Va a ser un partido importante para nosotros y obviamente que afrontarlo de la mejor manera”, expresó Rónald Matarrita.

Después de un enero y un febrero muy malo, el campeón nacional metió el acelerador y marcha en la quinta casilla, con 15 puntos. En sus últimos dos juegos del torneo local, la Liga consiguió el triunfo contra Cartaginés y San Carlos.

Liga Deportiva Alajuelense jugará contra Pérez Zeledón este viernes y el próximo martes recibirá a LAFC, en el Morera Soto. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Con eso, Alajuelense disipó el temor de que ni siquiera le alcanzara para entrar en semifinales y se encuentra a dos puntos de los puestos de zona de clasificación.

Eso pasa en un torneo que se percibe más reñido, al menos en la lucha por entrar a semifinales; porque en lo que respecta al descenso, Guadalupe sigue cavando su propia tumba y pareciera que no tiene salvación.

Pérez Zeledón se presenta esta noche en la Catedral con la necesidad de puntuar para intentar meterse en ese embudo, entre los equipos que quieren dar pelea.

Después de once fechas, los generaleños registran 9 puntos y se encuentran en el penúltimo lugar de la tabla del Torneo de Clausura 2026.

Una curiosidad para la Liga es que este partido lo afrontará 68 horas y 55 minutos después del pitazo en Los Ángeles, en ese partido que terminó 1-1 entre LAFC y Alajuelense, en Concachampions.

Después de un viaje largo, los rojinegros retornaron a territorio nacional. A las 12:35 a. m. del jueves estaban en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), hicieron recuperación y este viernes saltan de nuevo a la cancha.

¿Dónde puedo ver el partido Alajuelense vs. Pérez Zeledón? Copiado!

El partido entre Alajuelense y Pérez Zeledón se transmitirá por FUTV. Tome en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y que una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizar el juego en su emisora preferida, porque Columbia (98.7 FM), Monumental (93.5 FM), Teletica Radio (91.5 FM) y Actual (107.1 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

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Entradas para el partido Alajuelense vs. Pérez Zeledón Copiado!

Este es el precio de las entradas para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Pérez Zeledón. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

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