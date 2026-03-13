Alajuelense vs. Pérez Zeledón: Hora y canal del partido en un viernes de fútbol

Liga Deportiva Alajuelense y Pérez Zeledón marcan el arranque de la jornada 12 del Torneo de Clausura 2026

Por Fanny Tayver Marín
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Liga Deportiva Alajuelense recibe a Pérez Zeledón este viernes 13 de marzo y el partido marca el arranque de la jornada 12 del Torneo de Clausura 2026. El juego está pactado para las 8 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto.








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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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