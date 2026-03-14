¿Si usted fuera Óscar Ramírez alinearía este once en Alajuelense? Vea la propuesta del ‘Macho’

Ángel Zaldívar será uno de los jugadores titulares de Liga Deportiva Alajuelense ante Pérez Zeledón.

Liga Deportiva Alajuelense afronta este viernes de fútbol con la firme intención de seguir con su misión repunte en el Torneo de Clausura 2026, justo cuando también está con vida en la serie de octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf ante LAFC.

Óscar Ramírez sabe que esta vez no puede priorizar, porque los dos frentes resultan importantes para el campeón nacional.

¿Por qué la Liga juega este viernes? Adelantar este partido del campeonato nacional contra Pérez Zeledón le permite unas horas más de tiempo de descanso y preparación para el round definitivo en Concachampions contra el equipo de Hugo Lloris, Denis Bouanga y Son Heung-min y otras figuras.

Ese pulso será el martes 17 de marzo en una Catedral a reventar. Ahí, uno de los dos equipos avanzará a los cuartos de final de la competición internacional.

Pero el “Macho” y sus hombres hoy solo piensan en el partido contra Pérez Zeledón, aunque a la cancha saltará un equipo totalmente diferente al que jugó el martes en Los Ángeles.

Alajuelense presenta como titulares a Bayron Mora, Isaac Badilla, Guillermo Villalobos, Aarón Salazar, Deylan Paz, Rashir Parkins, Celso Borges, Joel Campbell, Elián Quesada, José Alvarado y Ángel Zaldívar.

De ellos, solo Salazar y Parkins fueron de la partida ante el LAFC.

Santiago van der Putten y Alejandro Bran están en convocatoria para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Pérez Zeledón. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Mientras que en la suplencia se encuentran Washington Ortega, Alexis Gamboa, Santiago van der Putten, Fernando Piñar, Deylan Aguilar, Rónald Matarrita, Ronaldo Cisneros, Creichel Pérez, Anthony Hernández y Alejandro Bran.

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