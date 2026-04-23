‘Solo los genios hacen eso’: Saprissa publica una foto que pide colgar en el Museo del Louvre

Saprissa quiere estar en el museo de arte más grande del mundo, donde hay una colección de más de cuatro mil cuadros y donde destaca la Gioconda, la famosa “Mona Lisa”.

En sus redes sociales, Saprissa publicó: “Tienen que colgar esta foto en el Museo del Louvre”. Se trata de la acción del gol de Luis Javier Paradela a Guadalupe, el de media chilena, y los morados añadieron: “Solo los genios hacen eso”.

Fue el cuarto tanto de los morados, el segundo de Paradela en el partido. El cubano dijo que, desde que vio que Orlando Sinclair hizo el pase, iba a intentar la media chilena, que le salió a la perfección.

Sólo los genios hacen eso 🎨🖌️🖼️



📸 Lente Morado pic.twitter.com/wOQgfFI5VK — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) April 23, 2026

Será que el cuadro con la foto de Paradela haciendo ese golazo llega al Museo del Louvre y gana más atención que la “Mona Lisa”, La balsa de la Medusa, la Venus de Milo o El escriba sentado del Antiguo Egipto.

De algo no hay duda: la foto del golazo de Paradela estará en algún rincón de muchas de las habitaciones de los seguidores morados.