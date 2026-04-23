Puro Deporte

‘Solo los genios hacen eso’: Saprissa publica una foto que pide colgar en el Museo del Louvre

Los morados están que no se cambian por nadie, luego de la clasificación ante Guadalupe

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Por Milton Montenegro

Saprissa quiere estar en el museo de arte más grande del mundo, donde hay una colección de más de cuatro mil cuadros y donde destaca la Gioconda, la famosa “Mona Lisa”.








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SaprissaDeportivo SaprissaLuis Javier ParadelaGuadalupe
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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