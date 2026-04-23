‘Solo los genios hacen eso’: Saprissa publica una foto que pide colgar en el Museo del Louvre

Saprissa quiere estar en el museo de arte más grande del mundo, donde hay una colección de más de cuatro mil cuadros y donde destaca la Gioconda, la famosa “Mona Lisa”.
Saprissa quiere estar en el museo de arte más grande del mundo, donde hay una colección de más de cuatro mil cuadros y donde destaca la Gioconda, la famosa “Mona Lisa”.
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