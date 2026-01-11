Sofascore pone a Celso Borges como el mejor futbolista de Costa Rica; así reaccionó el capitán de Alajuelense

Celso Borges da las últimas indicaciones a sus compañeros minutos antes de un partido de Liga Deportiva Alajuelense.

Celso Borges sintió una alegría más en los últimos días, al conocer que Sofascore —un sitio especializado en análisis de fútbol— lo coloca como el mejor jugador de Costa Rica en la actualidad.

¿Qué piensa de eso a sus 37 años? El capitán de Liga Deportiva Alajuelense respondió esa consulta en el programa El Picadito, en Monumental.

“Lo único que puedo decir es que juego en un gran equipo, eso básicamente; que juego con grandísimos jugadores y que los números de uno siempre son reflejo del trabajo colecto”, afirmó Celso Borges en ese espacio radiofónico, que nació en diciembre bajo un concepto de manudos para liguistas.

“De verdad que no lo digo por vara, porque he sido parte de grandes equipos, gracias a Dios; y he tenido esa fortuna de topar con mucha gente muy buena y yo andar por ahí, apoyando en lo que pueda y ayudando. Eso es fruto del trabajo que hicimos todos”, agregó el mediocampista rojinegro.

Indicó que no sabe cómo es la calificación y los criterios que toman en cuenta en ese sitio especializado, pero que sin duda, esa noticia lo alegró.

“Por supuesto que me honra y me siento muy feliz, pero habla mejor del equipo de lo que pueda hablar de mí mismo”, apuntó.

Celso Borges recordó que el Centro de Alto Rendimiento (CAR) fue factor decisivo para que hace algún tiempo tomara la decisión de regresar al país y fichar con Alajuelense.

“Eso entre muchas otras cosas, pero sin duda alarga la vida de nosotros los profesionales. Yo me cuidé durante la etapa de mis 20’s, me cuidé mucho y traté de mantenerme dentro del margen de un profesional. Entonces, eso ayudó, pero lo del CAR es tremendamente potencial.

”Potencia las carreras de los más veteranos y de los más jóvenes. Entonces, es un lujo y es un modelo a copiar, para todas las instituciones del país si queremos de verdad progresar”, reseñó.

Durante la charla en El Picadito, Celso Borges respondió varias consultas. De hecho, una se la envió La Nación, en relación al regreso de Bryan Ruiz a la Liga.

“Lo de Bryan me alegra mucho, primero porque su situación personal ha mejorado mucho, la situación de Carolina (Jaikel) está bastante bien y entonces eso nos pone a todos muy contentos.

”Bryan y Keylor son de esas personas a las que yo les agradezco todo lo que hicieron por nosotros. Y cuando les va bien, uno se alegra, más ahora que lo voy a poder ver en el CAR dirigiendo. Es una persona sumamente capacitada para lo que está haciendo y a mí que me dejen jugar un ratico más (ríe...)”, comentó el volante.

Eso lo manifestó porque en otra consulta, un aficionado le dijo que si podría ser el asistente técnico de Bryan, ahora que el excapitán dirige de nuevo al equipo U-21 de Alajuelense.

“Después, vendrá el tiempo de pensar, de ver qué voy a hacer. Estoy preparado para cualquier situación, porque tengo ya mis estudios y tengo todo ya listo, pero Bryan tiene la fortuna de escoger con quien quiera trabajar y sé que le va a ir muy bien”, concluyó Celso Borges.

