Celso Borges muestra un regalo inédito de Alexandre Guimaraes que vale oro para ambos

Celso Borges se tomó una fotografía con sus padres, Lina Mora y Alexandre Guimaraes, cuando se coronó campeón nacional con Liga Deportiva Alajuelense.

Celso Borges mostró un regalo que le hizo su papá, Alexandre Guimaraes, en diciembre pasado. En un portarretrato, Guima colocó varias imágenes de experiencias que padre e hijo vivieron juntos en Liga Deportiva Alajuelense.

Ahí había momentos dulces, cuando alcanzaron objetivos trazados; así como aquella dura imagen de un año antes, cuando la Liga perdió el título en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Es exactamente aquella fotografía que se viralizó, mostrando cómo a Alexandre Guimaraes le tocó levantar del césped a su hijo, al capitán de Alajuelense, que estaba desconsolado en medio de la frustración.

Celso Borges fue uno de los invitados en el programa El Picadito, en Monumental, que nació con un concepto de ser un espacio de manudos para liguistas.

Y el mediocampista de Alajuelense mostró lo que le regaló Guima luego de una consulta que le hizo Tapón sobre cómo vivió ser campeón nacional con otro técnico.

“Esto me lo regaló mi papá en diciembre. Ahí mi papá pone varias imágenes y dice una frase que a mí me encantó, que me pone: ‘Ganar o perder hace parte del juego, pero el haberlo hecho juntos ha sido lo mejor que me ha pasado en la carrera’”.

Después de enseñarlo, hizo hincapié en que ahí está aquella famosa foto de esa noche en la que perdieron.

“En la vida a veces toca perder, haberse esforzado al máximo y no recoger los frutos de eso. Lo importante es que la Liga me dio la oportunidad de vivir eso con mi tata, de poder ganar un bicampeonato invicto (Copa Centroamericana de Concacaf), que no es poca cosa; un campeonato de Copa y un Recopa. Fue como que no me fue mal”, manifestó el volante de la Liga.

Pero no hay mal que dure para siempre y la noche del 20 de diciembre de 2025, a Celso Borges le correspondió levantar la copa 31 de Liga Deportiva Alajuelense.

“Estoy muy contento y si no fue con mi papá, lo consigo (ser campeón nacional) con otro mentor mío durante toda mi carrera, que ha sido Óscar Ramírez. Eso me tiene muy contento.

”Mi papá que ya tiene muchos años en esto entiende que perder es parte del camino, en el deporte y en la vida. No siento ningún sinsabor. Con la derrota, la ventaja de tener años en esto es que la derrota la asimilás mejor. Lo importante es que lo pude vivir con él”, relató Celso Borges en El Picadito.

Además, para él fue importante que sus padres, Alexandre Guimaraes y Lina Mora, lo acompañaran esa noche.

“Mi tata estuvo en el partido y él siendo tan correcto como es no quiso entorpecer; sigue siendo mi papá, pero entiende que su presencia podía causar algo, entonces estuvo muy aparte”.

Celso Borges afirma que este regalo que le hizo Alexandre Guimaraes significa mucho para los dos. (Cortesía El Picadito/Cortesía El Picadito)

Pero siempre cerca de su hijo. Inclusive, el futbolista posteó en sus redes sociales la fotografía que se tomó con sus papás detrás de bambalinas, en el Morera Soto.

“Él estaba muy feliz, felicitándome y es mi tata, es que no solo es entrenador (ríe...)”.

Después de mostrar el regalo que le dio Guima y que insiste que le encantó, Celso Borges afirmó que en Alajuelense están con muchas ganas para este nuevo semestre y que eso se ha notado en los entrenamientos de estos días.

“Solo Kenneth Vargas de (jugador) nuevo ha entrado y entró muy en sintonía, toda la gente ya está muy deseosa y el equipo se prepara muy bien para volver a conseguir lo que todos queremos”, comentó.

Además, su criterio es que para todos los integrantes de Alajuelense resulta muy diferente empezar a trabajar sin sentir esa losa sobre la espalda que cargaban antes, producto de arrastrar una sequía sin lograr el título nacional.

Desde el martes 13 de enero, cuando arranque el telón del Torneo de Clausura 2026, la bandera rojinegra de la Liga ondeará en todos los estadios de Primera División.

Alajuelense empezará la defensa de su corona el jueves 15 de enero, a las 8 p. m. contra Liberia, en la Catedral. Y en algunas localidades, las entradas ya aparecen agotadas para ser parte de la fiesta que preparan los manudos para esa noche.

