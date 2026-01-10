Puro Deporte

Celso Borges muestra un regalo inédito de Alexandre Guimaraes que vale oro para ambos

Vea lo que Alexandre Guimaraes le obsequió a Celso Borges en diciembre y que involucra a Liga Deportiva Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Celso Borges se tomó una fotografía con sus padres, Lina Mora y Alexandre Guimaraes, cuando se coronó campeón nacional con Liga Deportiva Alajuelense.
Celso Borges se tomó una fotografía con sus padres, Lina Mora y Alexandre Guimaraes, cuando se coronó campeón nacional con Liga Deportiva Alajuelense. (Instagram Celso Borges/Instagram Celso Borges)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseCelso BorgesAlexandre GuimaraesAlajuelense campeón
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.