Soberbio golazo apagó la sonrisa del Saprissa y le dio vida a Alajuelense (video)

⏰ 45+6' Gran remate de Kenyel Michel que anota el empate para Alajuelense. pic.twitter.com/VCgL43C9jw

La alegría de los seguidores del Deportivo Saprissa en el partido de ida de la final solo les duró tres minutos, gracias a una soberbia anotación del volante de Alajuelense Kenyel Michel.

Luego del tanto de Orlando Sinclair, que le dio a ventaja a los tibaseños, los manudos tomaron el control de las acciones.

Michel aprovechó su velocidad, avanzó por el sector derecho y de pierna izquierda sacó un potente remate desde fuera del área y al ángulo, imposible para el guardameta Esteban Alvarado, que silenció la la Cueva morada.

Poco después, Alejandro Bran puso en ventaja a los manudos 1-2 con otro disparo de media distancia que aprovechó un error del arquero Alvarado.