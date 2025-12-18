Saprissa vs. Alajuelense: ¿Hubo penal sobre Gerson Torres? Así responde analista arbitral

Gerson Torres cayó en el área de Alajuelense, pero no se dio penal a favor de Saprissa.

Saprissa reclamó un penal al inicio del juego contra Alajuelense. El cuadro morado mandó un pelotazo al área rival, Gerson Torres se adentró en el área y cuando iba a controlar cayó en el césped, ante esto todo el Ricardo Saprissa solicitó falta.

La jugada entró en revisión por parte del VAR, sin embargo ni el central, Josué Ugalde, ni los encargados de video detectaron falta de parte de los manudos, por lo que el partido continuó.

El analista arbitral Greivin Porras declaró a La Nación que él no vio falta y le pareció acertada la actuación tanto del árbitro como del VAR.

“La revisión muy bien, porque el jugador se deja caer, el VAR le ratifica al central que no hay ninguna falta”, afirmó.

El minuto 36, morados y rojinegros empatan 0-0 en el inicio de la final de segunda fase.