Sin tapujos: Erick Lonis apunta lo que Saprissa debe mejorar

Así como expresó que Saprissa mereció la victoria en su primer compromiso del campeonato, Erick Lonis, integrante de la comisión deportiva de los morados, también habló de lo que no le gustó del equipo y, para él, debe mejorar.

Lonis viajó a Pérez Zeledón para ver el accionar del plantel y, al final, se refirió a lo que observó de su escuadra.

Los morados se impusieron de visita en tiempo de reposición 0-1 a Pérez Zeledón, al minuto 90+2, con gol de Deyver Vega.

“Creo que tal vez, y es obvio que vamos a hablar de eso, nosotros debemos tratar de que el balón llegue más rápido al área rival, que, cuando estemos cerca del área, la pelota llegue a esa zona de peligro”, dijo Lonis en declaraciones al periodista Leonardo Cordero, de Radio Columbia.

Erick apuntó que, al tener más presencia en el área, hay más posibilidad de hacer un gol.

“A veces siento que queremos llegar con mucha claridad y, en cancha mojada, no es necesario; con que la bola entre al área, un centro, un pase, enfrentando uno contra uno, hay más posibilidad de concretar y eso lo vamos a trabajar”, indicó Lonis.

Pese a su inquietud, Erick tiene claro que, conforme avancen los partidos, el equipo se va a ver más contundente del medio campo hacia adelante.

“Sabemos que es algo que debemos trabajar y creo que Chope (Paulo César) lo sabe perfectamente”, dijo Lonis.

Erick también se refirió al debut del delantero panameño Gustavo Herrera, a quien él trajo al país y que ingresó al minuto 60 del encuentro contra Pérez Zeledón.

“Él va a dar mucho de qué hablar en nuestro país, desde su fútbol y su personalidad. Le vimos intentos de cosas buenas y lo importante es cuando usted entra y es atrevido, eso habla muy bien”, opinó Lonis, quien consideró que, al margen de los resultados de las jugadas que hizo o intentó hacer, lo fundamental es su personalidad.

“Es verlo cómo asume su compromiso: entró en una cancha complicada, ante un rival bien parado, con buenos defensores, y aun así llegó a pedir el balón. Buscó, intentó, se le vio con personalidad, carácter, que eso nos gusta y, poco a poco, creo que va a ir adaptándose y va a ir jugando en momentos que le sean favorables para su fútbol”, destacó Erick Lonis.

Erick Lonis, integrante de la comisión deportiva de Saprissa, quedó satisfecho con el debut del panameño Gustavo Herrera. (Mayela López/Mayela López)

Sobre el otro panameño, Newton Williams, quien también es delantero pero ni siquiera viajó a Pérez Zeledón, Lonis aseguró que pronto se le verá en la cancha.

“Para esta semana va a estar, ha trabajado muy bien, físicamente es un talento y va a poder estar esta semana, pero está en manos del cuerpo técnico, dejémosle la decisión a Paulo”, opinó Lonis.

En la conferencia de prensa, luego de la victoria contra los generaleños, a Paulo le preguntaron sobre la ausencia de Newton.

“Fue un tema técnico; no hay que olvidar que, desde mayo, no tenía actividad con ningún equipo. Terminó en Israel y no había tenido actividad física, así que lo llevamos poco a poco”, indicó Wanchope, quien reconoció que tuvo algún momento de duda y pensó llevarlo al Valle del General.

