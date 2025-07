Paulo Wanchope resaltó las claves de Saprissa para lograr la victoria

Paulo César Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa, terminó complacido con la victoria de su equipo, mínima, apenas por un gol. Los morados ganaron 0-1 con tanto de Deyver Vega al minuto 90+2.

Paulo afirmó que su escuadra nunca bajó los brazos y siempre fue al frente y eso lo dejo complacido. Ahora el timonel y Saprissa se prepararán para el siguiente encuentro, el martes de la próxima semana contra Cartaginés, en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

- ¿Qué rescata de esta victoria, qué le gustó de su equipo y cómo se encuentra David Guzmán, quien salió lesionado?

- Lo que rescato es la perseverancia, la insistencia del grupo de seguir al frente, buscar el gol y la victoria. En términos generales, el partido lo controlamos. Tuvimos opciones importantes en el primer tiempo y también se debía tener cuidado y referenciar a sus delanteros, porque cuando atacábamos debíamos tomar precauciones, ya que los atacantes de Pérez Zeledón tienen velocidad y son peligrosos. Rescato el pundonor y, gracias a Dios, pudimos sacar este resultado. Sobre David Guzmán, debemos esperar la evaluación que le van a hacer. Él se ha esforzado muchísimo por estar en buen nivel, y lo dije al terminar la temporada pasada: a veces es contraproducente perder peso muy rápido, porque se puede dar alguna lesión. Ojalá no sea grave, ha hecho un esfuerzo importante.

- ¿Cómo siente este Saprissa en banca, en opciones para jugar todo el torneo y la Copa Centroamericana? ¿Cuál fue la razón de no tomar en cuenta a Newton Williams?

- Siempre hemos estado tranquilos con la planilla, pese a todo lo que se dice de la ansiedad de nuestra afición, y eso es normal, porque es exigente, pero hay una planilla competente y amplia. Teníamos jugadores esperando y otros fuera de lista, quienes tienen la posibilidad de jugar en cualquier momento. Estamos para jugar los dos torneos, el nacional y el centroamericano, y para eso requerimos de una planilla buena y sana para competir. En el grupo hay un compromiso grande y ellos (jugadores) saben que vendrán rotaciones. Sobre Newton, fue un tema técnico; no hay que olvidar que desde mayo no tenía actividad con ningún equipo. Terminó en Israel y no había tenido actividad física, así que lo llevamos poco a poco.

Paulo Cesar Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa, dijo que no tomó en cuenta al panameño Newton Williams, porque le falta estar a punto en el plano físico. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

- ¿Cómo vio el accionar de Mauricio Villalobos y Gustavo Herrera?

- Me gustó el funcionamiento, el accionar de Villalobos, quien está acostumbrado a jugar por la banda. Es un muchacho de mucho sacrificio, esforzado, con buena técnica y va a ir ganando confianza. Desde que llegó se ha entrenado al cien por ciento, es muy profesional y puede dar más. Sobre Gustavo Herrera, les digo que no es fácil entrar a un partido donde se nos exige el triunfo y Pérez Zeledón estaba haciendo un buen bloque bajo. Creo que Gustavo lo hizo bien y siempre hay espacio para todos de mejorar.

- ¿Cuál es el plan con Mariano Torres en este semestre, está para jugar todos los partidos?

- Va unido con lo que dije antes: estamos en dos torneos, se juega muy seguido. En estas cinco semanas tendremos entre 10 u 11 partidos y él no es la excepción. Va a haber rotaciones y así lo vamos a planificar. Todos están aptos para jugar y vamos a rotar al equipo para poder competir de la mejor forma.