Sin público, sin secretos: así se escucharon los reclamos y polémicas entre Mariano Torres y Andrey Mora de Puntarenas

Lo que se dice en la cancha, ahí queda, suelen decir los jugadores cuando se les pregunta qué pasó en el amago de pelea, en el careo con otro jugador, en el cruce de palabras y hasta en los empujones que se suelen dar en un partido. Saprissa volvió a peder y hasta Erick Lonis dijo que están en una camisa de fuerza.

Solo ellos saben lo que se gritan; nadie escucha, porque el ruido del público, muchas veces, es ensordecedor.

Pero, ¿qué pasa si se juega sin aficionados, como sucedió entre Puntarenas y Saprissa?

El canal Tigo Sports, televisora que transmitió el partido, respondió a esta interrogante, o al menos a parte de los reclamos, porque algo se escucha de lo que le dijo Mariano Torres, capitán de los morados, a Andrey Mora.

¿Mariano le dijo muerto de hambre a Andrey Mora? pic.twitter.com/TSZW7TgagO — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) September 12, 2025

El mismo canal lanzó la pregunta de si Torres dijo “muerto de hambre”, al tiempo que Andrey Mora reclama: “¿Muerto de hambre quién?”

Las discusiones y reclamos estuvieron ahí, en la cancha; siempre se dan en todos los juegos y hasta David Guzmán le dijo a Keylor Herrera, árbitro del partido, que no le importaba si lo expulsaban o no, pero que lo estaban marcando sin balón.

Saprissa perdió en su visita a Puntarenas 3-1 y sigue sin levantar cabeza en sus presentaciones.