Sin público, sin secretos: así se escucharon los reclamos y polémicas entre Mariano Torres y Andrey Mora de Puntarenas

Los morados sufrieron la segunda derrota consecutiva al mando de Vladimir Quesada

Por Milton Montenegro

Lo que se dice en la cancha, ahí queda, suelen decir los jugadores cuando se les pregunta qué pasó en el amago de pelea, en el careo con otro jugador, en el cruce de palabras y hasta en los empujones que se suelen dar en un partido. Saprissa volvió a peder y hasta Erick Lonis dijo que están en una camisa de fuerza.








