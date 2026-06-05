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Simularon 10.000 veces los resultados del Mundial: este equipo será el campeón

A días del Mundial 2026, una supercomputadora calculó las probabilidades de cada selección para ser campeona. El ranking deja varias sorpresas entre los principales candidatos

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Por O Globo / Brasil / GDA
España aparece como la principal favorita para el Mundial 2026, aunque Francia, Argentina y Portugal también figuran entre las selecciones con más posibilidades de levantar la copa.
España aparece como la principal favorita para el Mundial 2026, aunque Francia, Argentina y Portugal también figuran entre las selecciones con más posibilidades de levantar la copa. (Archivo/Archivo)







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