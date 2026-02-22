Siguen los reclamos: figurón de Alajuelense se le va encima al VAR

En la Liga Deportiva Alajuelense no digieren la derrota 1-2 del sábado contra el Deportivo Saprissa.

La molestia y las quejas aparecen: hablaron algunos jugadores, los aficionados se hacen sentir en redes sociales y hasta exjugadores opinan al respecto.

¿Qué pasó? Los rojinegros se sienten perjudicados, creen que, al final del encuentro, en un ataque del equipo, Pablo Arboine sujetó a Anthony Hernández y no se sancionó penal. Es más, reclaman que el VAR ni siquiera le comunicó a Keylor Herrera, árbitro del encuentro, que fuera al monitor a revisar la jugada.

Una de las figuras de Alajuelense en el pasado usó su cuenta en X para tirarle con todo al VAR. Carlos “el Zorro” Hernández criticó con dureza a los encargados del VAR.

El VAR nos ROBÓ ya no se puede hacer nada, lo más preocupante es que ellos ven la repetición como nosotros en TV y se ve claramente que es penal y que se hagan la vista gorda ahí si estamos muy mal pero bueno ya no podemos hacer nada 😠👎🏽 — Carlos Hernandez (@lashmidaniel16) February 22, 2026

“El VAR nos ROBÓ, ya no se puede hacer nada. Lo más preocupante es que ellos ven la repetición como nosotros en TV y se ve claramente que es penal y que se hagan de la vista gorda. Ahí sí estamos muy mal, pero bueno, ya no podemos hacer nada”, escribió el “Zorro”.

En otro de sus comentarios en X, Carlos Hernández fue claro en que la Liga ya no tiene margen de error.

“Ahora, con respecto al partido, me parece que no se hizo un mal juego; por muchos lapsos fuimos muy superiores, pero eso no sirve si no liquidamos. Ya no hay margen de error; ya regaló la Liga los puntos que tenía que perder; ahora, a sumar de tres”, destacó Carlos Hernández.

El exmundialista Carlos el "Zorro" Hernández usó sus redes sociales para explotar contra el VAR y defender a Alajuelense.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.